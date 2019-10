Prefeitura realiza inscrições para ‘Manaus 24h Bike Race’ nesta sexta

Manaus - Como parte das atividades do “Viradão Esportivo”, em comemoração aos 350 anos da capital do Amazonas, a Prefeitura de Manaus realiza nesta sexta-feira (25), a partir das 8h, as inscrições para a primeira edição da corrida ciclística “Manaus 24h Bike Race”, na sede da Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam), na rua Inácio Magalhães, 233, bairro São Jorge, zona Oeste. A competição acontece entre os dias 26 e 27, sábado e domingo, respectivamente, com circuito dentro do condomínio Alphaville, na Ponta Negra.

“Eu tinha esse sonho de lançar essa corrida 24 horas de Manaus e, quem sabe, torná-la parte do calendário do turismo esportivo. Hoje, estamos transformando isso em realidade”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, adepto do ciclismo. “Gostaria de ver essa corrida virar uma tradição nacional e internacional, as 24 horas de Manaus, trazendo pessoas do Brasil e do mundo para competir. Nós temos um diferencial a oferecer: o trajeto passa em frente ao rio Negro. Quem competir, vai poder apreciar essa magnífica paisagem”, completou.

A largada acontece no anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra e irá desafiar 150 ciclistas a pedalarem por um dia ininterrupto em um circuito de aproximadamente nove quilômetros. A prova, que terá concentração às 16h e largada às 17h, será disputada nas categorias solo, dupla, quarteto e sexteto. Os campeões serão premiados com troféus, medalhas e prêmios.

Para se inscrever é necessário apresentar o CPF e fazer a escolha da categoria em que irá competir. O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos, destacou a organização do evento. “Estamos dando início a esse desafio que o prefeito Arthur Virgílio nos deu ano passado e temos a expectativa de realizar uma grande competição para ficar fixa no calendário esportivo da cidade e criar um ambiente com estrutura para os participantes competirem em alto nível. As vagas são limitadas e já temos muitas procuras”, disse.

A 1ª edição da Manaus 24h Bike Race é organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em parceria com a Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam).

Velodrómo

Durante o lançamento do “Viradão Esportivo”, o prefeito antecipou a realização de uma novidade dentro do pacote de 42 obras dedicadas ao esporte, incluindo ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. “Vou contar logo que nesse pacote de obras também vem um velódromo, que será construído no conjunto Aruanã, bairro da Compensa. Vamos fazer algo realmente diferente, que vai fazer de Manaus uma cidade mais diferenciada ainda”, adiantou o prefeito.

A obra tem como meta estimular o ciclismo como esporte de competição. No mesmo local, a Prefeitura de Manaus vai construir uma quadra de tênis, experiência inédita em aparelhos públicos destinados ao esporte. “Manaus vai se destacando pelas suas obras de qualidade e muito graças à experiência que acumulamos e à nossa credibilidade”, disse o prefeito.

*Com informações da assessoria