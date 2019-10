3B assume a ponta do estadual ao golear Nacional por 5x0

Manaus - O 3B assumiu a liderança do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino após uma sonora goleada de 5x0 contra o Nacional, atual vice-lanterna da competição, na quinta-feira (24). O jogo, realizado no campo do 3B, no Centro, abriu a quarta rodada do campeonato.

A estrela do dia foi Joelma, com dois gols marcados. Além dela, também balançaram a rede Nath Pitbull, Paty e Hillary. Com o resultado, a equipe empatou em pontos com o Rio Negro, que também possui 6 pontos, porém leva desvantagens nos critérios de desempate em comparação ao 3B.

Para as equipes do 3B e do Rio Negro, a próxima rodada será crucial para a sequência na competição, onde terão um duelo direto pela liderança do torneio e encaminhando a classificação para a fase final do estadual.

O jogo

Superior tecnicamente as adversárias, a equipe do 3B pressionou pelo gol desde o começo da partida, com o bom desempenho defensivo das meninas do Nacional segurando o ímpeto das atletas adversárias.

Com tanta pressão sofrida, o sistema defensivo das leoas sucumbiu. Aos 30, em bela jogada de Paty, um golaço no angulo abriu o placar para o 3B, com Nath Pitbull repetindo a dose aos 40 minutos, colocando 2 gols de vantagem sobre as rivais no intervalo.

Segundo tempo

Diferente do primeiro tempo, as meninas do Nacional não conseguiram segurar as rivais por muito tempo. Logo aos 2, na bola parada, elas fizeram o 3x0. Nath Pitbull cobrou a falta e Hilary marcou o 3x0.

Pouco após aos 20 minutos, Joelma sofreu pênalti, que ela mesmo converteu e fez o 4x0. Aos 35, boa jogada trabalhada da equipe e em belo cruzamento de Gabi, Joelma recebeu na área, fez o 5x0 e deu números finais a partida.