Amistoso do São Raimundo é marcado por discussão com dono do CT

Duelo tinha caráter de amistoso, mas nem isso segurou os ânimos | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Manaus - O São Raimundo, que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Amazonense, sofreu uma derrota inesperada na última quinta feira (24), em duelo realizado contra o Nacional Sub-21, que venceu por 3x2.

Mas, mesmo com a derrota para uma equipe juvenil, esse não foi o fato mais curioso da partida. Durante o duelo, o zagueiro Thiago Spice se desentendeu com o atacante dos juniores do Nacional Danyllo, após duelos ríspidos entre ambos ao longo da partida.

Reviravolta

Acontece que o pai de Danyllo, o empresário Daniel Leocádio, o Dentinho, é um dos administradores do estádio Carlos Zamith. Com o clima nada amigável entre o Danyllo e Spice, o pai do garoto recebeu uma ligação e logo chegou ao local, com a partida em andamento, formando uma grande confusão.

Passada a confusão e com ânimos aflorados, era esperado que a briga tivesse acabado no gramado. Mas, o que se viu nas redes sociais dos atletas, foi uma extensão das discussões, com direito à réplica e tréplica, além de outros jogadores envolvidos.

As postagens

Primeiro, foi Danyllo quem deu sequência aos ataques fora dos gramados. Em uma rede social, ele postou uma foto dos machucados e acusou o zagueiro de agressões por conta de seu desempenho na partida. "Zagueiro profissional (risos). Só porque eu estava deitando nele. Isso que é ....", postou.

Atleta do Nacional mostrando as marcas do duelo | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Spice rebateu ao atacante informando uma suposta agressão, além de zombar do rival. "O dia que um juvenil me der um tapa na cara e eu ficar quieto, eu largo a bola. Para fechar com chave de ouro, ligou para o papai ir no meu local de trabalho e me ameaçar", explicou Spice.

E Spice continuou as provocações. "E não é que o papai foi mesmo. Obrigado "Dentinho", administrador do estádio Carlos Zamith, pela visita no meu local de trabalho e por fazer ameaças", revelou o zagueiro.

E em sua última postagem, Thiago fez uma brincadeira com outro jogador do São Raimundo. Ele e Jonathan faziam um vídeo e, no final, o goleiro do São Raimundo pegou o telefone e disse "estou ligando para o papai", em alusão a Danyllo.

Próximo jogo

O São Raimundo encara o Amazonas Futebol Clube no próximo sábado (26), em partida válida pela 3°rodada do Campeonato Amazonense Série B. O jogo está marcado para as 18h, horário de Manaus, no estádio da Colina, no bairro do São Raimundo.