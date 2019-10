São Raimundo terá desfalques para duelo decisivo contra o Amazonas FC

Clube busca assumir a liderança da competição, em sua saga rumo a Série A do Estadual | Foto: Divulgação/ São Raimundo

O São Raimundo Esporte Clube terá mais uma batalha em sua missão rumo à elite do campeonato amazonense. No próximo sábado (26), o clube encara o líder do segundinha, o Amazonas FC, em jogo que vale a primeira colocação da tabela.

Atualmente, o Tufão da Colina conta com 3 pontos na tabela, enquanto o líder Amazonas tem 4 pontos na tabela, porém com um jogo a mais em relação ao rival do final de semana. Ao todo, o campeonato terá 5 rodadas e os dois primeiros conquistam o acesso.

A partida

Para o confronto, o São Raimundo terá os desfalques do zagueiro Tiago Brandão e o atacante Denis Maranhão, pois ambos atualmente estão entregues ao departamento médico da equipe.

Em contrapartida, o time terá a volta do volante Juninho, que cumpriu suspensão automática na última rodada, e deverá voltar ao time titular, ao lado de Dinamite, com Emerson, titular na última partida, ficando como opção para o banco de reservas.

Para o duelo decisivo, o São Raimundo deve enfrentar o Amazonas Futebol Clube com a seguinte escalação: Jonathan, Igor, Spice, Elton, Felipe Boca, Juninho, Dinamite, Tiago Amazonense, Thiago Bigu, Ray e Romarinho.