Tite convoca a Seleção Brasileira para últimos compromissos de 2019

Treinador sofre forte pressão externa por conta de péssimo desempenho da seleção

A Seleção Brasileira está convocada para os seus dois últimos compromissos de 2019. Nesta sexta-feira (25), no auditório da sede da CBF, o técnico Tite divulgou a lista com 23 nomes para jogos contra Argentina e Coreia do Sul, marcados para os dias 15 e 19 de novembro, respectivamente.

Nesta última lista de 2019, a Seleção Brasileira terá três jogadores estreantes na equipe Principal: Rodrygo, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, e Emerson, do Real Bétis. Além deles, Tite também trouxe novamente o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid.

- Os jogos são de preparação. Os resultados vêm com esse período preparatório e neste estão os atletas jovens também. Eu venho acompanhando uma série deles. O Douglas Luiz era um jogador que eu já observava na época do Vasco. O Emerson também, que está numa posição importante e que temos necessidade. Então, é um momento para dar oportunidade à esses atletas jovens para que tenhamos uma integração e um desenvolvimento com quem vem da base - destacou o técnico da equipe Principal.

Quem também está de volta é o goleiro Alisson, do Liverpool. Após se recuperar de uma lesão sofrida após a conquista da Copa América, o goleiro titular da campanha vitoriosa retorna ao grupo da Seleção Brasileira.

O Brasil enfrentará a Argentina em Riade, na Arábia Saudita. O palco do clássico sul-americano será o King Saud University Stadium, mesmo local onde o Brasil derrotou a Arábia Saudita em 2018. Na ocasião, Richarlison e Alex Sandro marcaram os gols da Seleção Brasileira.

- Brasil e Argentina é um campeonato à parte. Se não me engano, esse é o quinto jogo contra a Argentina. A margem de diferença para jogo de eliminatórias e um de Copa América é muito pequena pela rivalidade e grandeza das duas equipes. Então, você sempre precisa estar municiado da melhor equipe possível com bom desempenho e bom resultado. O que não vem acontecendo nesses últimos quatro jogos - afirmou.

Quatro dias depois, a Seleção Brasileira encerra o ano de 2019 contra a Coreia do Sul, em Abu Dhabi. A partida será disputada no Estádio Mohammed Bin Zayed.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Daniel Fuzato - Roma (ITA)

LATERAIS

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Real Bétis (ESP)

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Renan Lodi - Atlético de Madri (ESP)

ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Felipe - Atlético Madri (ESP)

Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva - Paris Saint Germain (FRA)

MEIAS

Arthur - Barcelona (ESP)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Fabinho - Liverpool (ING)

Lucas Paquetá - Milan (ITA)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Philippe Coutinho - Bayern Munique (ALE)

ATACANTES

David Neres - Ajax (HOL)

Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Richarlison - Everton (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Willian - Chelsea (ING)