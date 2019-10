Atitude de Lucão no pódio está sob investigação

O gesto obsceno de Lucão durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo não passou despercebido.

O jogador da seleção brasileira foi fotografado e flagrado por diversas câmeras mostrando o dedo médio após receber a medalha de ouro.

A FIVB, Federação Internacional de Vôlei, está investigando o caso.

"Como o esporte número um da família no mundo, é nossa prioridade servir de modelo para novos fãs e, com isso em mente, estamos desapontados com o gesto do atleta em questão. Até que nossa investigação seja concluída, não haverá mais comentários", disse a entidade em comunicado oficial.

A atitude do jogador foi premeditada | Foto: Reprodução

A atitude, segundo consta, teria sido premeditada.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, já foi informada dos fatos e da provável punição ao atleta em questão.

