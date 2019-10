Brasil ganha ouro, 5 pratas e 4 bronzes nos Jogos Mundiais Militares

No penúltimo dia de competições dos Jogos Mundiais Militares, que estão sendo realizados em Wuhan, na China, o Brasil conquistou um ouro, cinco pratas e quatro bronzes. Neste sábado (26) Bruno Schmidt e Evandro subiram no degrau mais alto do pódio depois de derrotar a dupla alemã na final por 2 sets a 0 (21 /18 e 21/15) no vôlei de praia.



Entre as mulheres, a dupla formada por Taiana Lima e Talita também disputou a final, mas foi derrotada pelas chinesas Wang Fan e Xia Xinyi por 2 sets a 1. As chinesas começaram vencendo por 22 a 20, as brasileiras levaram a melhor no segundo set por 21 a 12, mas perderam a partida no set decisivo por 15 a 9, e ficaram com a prata.

No basquete feminino, a seleção brasileira foi derrotada pela China por 93 a 65 na final e ganhou a prata. A equipe americana levou o bronze depois de vencer a França por 85 a 79.

No boxe, mais uma prata com Herbert Souza na categoria 69-75 Kg. O brasileiro foi derrotado pelo russo Semykin Aleksei na final. Os bronzes ficaram com o cazaque Nurseitov Timur e com o sírio Ghousoon Ahmad.

Outra prata do dia veio para o Pentatlo Naval, na Pista com Obstáculos, com os atletas Max Santos, Felício Carriço e Tiago Lincoln. O ouro ficou com a China e o bronze com a Espanha.

Os saltos ornamentais garantiram duas medalhas para o Brasil neste sábado. A prata por equipe feminina com Giovanna Pedroso, Tammy Galera, Luana Lira e Juliana Veloso (a China ficou com o ouro e a Rússia com o bronze) e o bronze de Tammy Galera e Giovanna Pedroso na plataforma sincronizada feminina. Nesta modalidade, a prata ficou com as russas Chuinyshena Anna e Timoshinina Iuliia e o ouro com as norte coreanas Kim Mi HMA e Kim Mi Rae.

A ginástica artística trouxe mais dois bronzes para o Brasil. Na barra fixa Chico Barreto somou 14.033 pontos e ficou com a terceira colocação, atrás dos chineses Xiao Ruoteng (ouro com 14.366 pontos) e Deng Shudi (prata com 14.300). O brasileiro Lucas Bitencourt ficou em quarto, com 13.733. Nas barras paralelas Caio Souza conquistou o bronze com 14.500 pontos, atrás dos chineses Zou Jingyuan (ouro com 15.866) e Xiao Ruoteng (prata com 14.833).

O outro bronze foi conquistado pela seleção feminina de futebol, que venceu a Coreia do Sul por 3 a 1 na disputa pelo terceiro lugar. O ouro ficou com a Coreia do Norte que venceu a China na final por 2 a 1.

A China é a líder do quadro de medalhas dos JMM com 130 ouros, 63 pratas e 37 bronzes. A Rússia está em segundo lugar, com 49 ouros, 51 pratas e 57 bronzes. O Brasil é o terceiro com 20 ouros, 29 pratas e 33 bronzes.

A TV Brasil exibie o programa diário Jogos Mundiais Militares 2019 com os principais resultados da competição. Com 30 minutos de duração, a produção vai ao ar neste sábado (26) às 20h30 e no domingo (27), no mesmo horário. O público pode interagir pelas redes socias por meio da hashtag #JogosMilitaresNaEBC.