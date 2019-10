Vídeo do goleiro Cássio alcoolizado viraliza nas redes sociais

Se já era pesado o clima do Corinthians , quinto na tabela do Brasileirão 2019, a situação ficou ainda pior com a divulgação de um vídeo do goleiro Cássio, visivelmente alcoolizado, justamente na véspera do clássico com o Santos. Na imagem, o jogador aparece passando muito mal depois de tanto beber e até precisa da ajuda de uma mulher para não sujar o cabelão com vômito.

Lógico que as pessoas em torno do carro, onde aparece Cássio e a mulher de cabelos negros, reconhecem o goleiro e fazem comentários ácidos sobre a condição física fora do comum do atleta. Filmaram toda a cena. Na verdade, o problema é que o vídeo foi gravado em 2015, mas o torcedor, principalmente do time rival, não quer saber. O negócio é colocar fogo nas arquibancadas do Itaquera e, por isso as imagens estão circulando nas redes sociais e provocando mais revolta nos corintianos. Eles cuspiram e continuam cuspindo maribondos para cima de Cássio.

Veja o vídeo: