Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo Sub-17 contra o Canadá

Todos os 14.710 ingressos para a rodada inicial da Copa do Mundo da Fifa Sub-17 para seleções masculinas, em Brasília, foram vendidos. A equipe brasileira abre a competição em jogo contra o Canadá, às 17h, no Estádio do Bezerrão, no Gama, uma das regiões administrativas do Distrito Federal.

Para o jogo deste sábado, o único desfalque da seleção é o meia Diego Rosa, que foi expulso na última partida do time no Sul-Americano Sub-17 deste ano.

O último treino antes da estreia foi realizado nesta sexta-feira (25) no Cecaf, em Brasília. Os jogadores acertaram alguns detalhes de jogadas de bola parada e de ajustes táticos para enfrentar o Canadá. Antes do treino, os jogadores e a comissão técnica foram ao Bezerrão para realizar o reconhecimento do gramado do estádio.

A Copa Sub-17 tem a participação de 24 seleções.

Além de Brasília, os jogos ocorrerão em Goiânia (GO), nos estádios Olímpico, e em Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade. A final e a disputa do 3º lugar ocorrerão em Brasília, no dia 17 de novembro.

A seleção brasileira Sub-17 venceu os torneios de 1997, no Egito; em 1999, na Nova Zelândia, e em 2003, na Finlândia.