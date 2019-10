Flamengo emplaca goleada e se torna campeão mundial de Beach Soccer

O jogo aconteceu na cidade de Alanya, localizada na Turquia, e os gols do título vieram dos pés de Eudin, que marcou duas vezes. Já Paulinho, Igor e Llorenç balançaram as redes com um gol cada, fechando a goleada carioca. | Foto: Divulgação

Manaus – O time rubro negro de Beach Soccer conquistou neste domingo (27), a final do World Winners Cup, em partida contra o Meizhou Hakka, um time Chinês, pelo placar de 5 a 3. Este é o primeiro título internacional do Flamengo desde a volta do clube à modalidade.

O jogo aconteceu na cidade de Alanya, localizada na Turquia, e os gols do título vieram dos pés de Eudin, que marcou duas vezes. Já Paulinho, Igor e Llorenç balançaram as redes com um gol cada, fechando a goleada carioca.

A marcação do time chinês pressionou os flamenguistas, que no início da partida não conseguiram evitar os dois gols do time chinês. A superação veio em seguida e ainda no primeiro tempo, Paulinho marcou para o rubro negro, deixando o placar em 2 a 1.

O segundo tempo foi dominado pelo time da Gávea, que fechou a conta com os cinco gols, tornando o jogador Eudin decisivo no confronto.

O Mundial é o segundo título do Flamengo na temporada 2019. No início do ano, em março, o Rubro-Negro venceu o clássico contra o Vasco e conquistou o Campeonato Carioca.