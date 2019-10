Corrida ciclística de 24 horas é realizada com sucesso em Manaus

Manaus- Sob sol e chuva, 200 ciclistas participaram da 1ª edição da Manaus 24h Bike Race, evento que integra o “Viradão Esportivo”, lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto em comemoração aos 350 anos da cidade. O desafio foi uma realização da Prefeitura de Manaus em parceria com a Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam).

A competição foi realizada na Ponta Negra e encerrou 1 hora a menos do previsto devido ao tempo chuvoso e para garantir a segurança dos participantes, completando assim 23 horas de evento que é pioneiro na região.

“A Prefeitura de Manaus montou uma programação especial para celebrar os 350 anos de Manaus. E esse momento é de realização, de um projeto que o prefeito Arthur Virgílio Neto pensou há um ano e conseguimos fazer essa corrida ciclística com sucesso, por meio de parcerias. Foi uma competição alegre e com segurança e que é um dos diversos projetos que o município tem realizado em Manaus na área de esporte”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio.

Com largada simbólica do Complexo Turístico da Ponta Negra, o evento teve percurso de aproximadamente 9km e chegada realizada dentro do condomínio Alphaville. A competição contou com categorias solo, dupla, quarteto e sexteto.

“Tivemos um evento de sucesso com atletas que são apaixonados pelo ciclismo, e isso nós traz motivação para outras edições que com certeza serão realizadas. Manaus 24h Bike Race ficará marcado na história e isso só foi possível pelo empenho dos atletas e as parcerias que recebemos”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos.

O evento recebeu uma estrutura de segurança para que os participantes pudessem realizar uma competição sem intercorrências. Para um dos campeões, da categoria sexteto, o profissional de Educação Física, Franco Souza, o evento mostra a importância que as instituições estão dando para o esporte da cidade.

“O esporte da cidade de Manaus é muito importante, porque é uma oportunidade de reunir vários atletas, gerar mais saúde e uma socialização entre as pessoas, além de se saudável” comentou.

Já para a autônoma Darlete Pereira, que disputou pela categoria dupla mista, a competição foi a oportunidade de desafio pessoal e superação. “Foi fantástico, porque eu não imaginava que era capaz de ficar 24 horas pedalando e foi maravilhoso e muito gratificante saber que eu consegui o terceiro lugar”, afirmou.

Ao final do evento, foram entregues medalhas e premiações aos competidores. A primeira edição da Manaus 24h Bike Race foi organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e Federação de Ciclismo Amazonense, com apoio da Casa Militar, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Polícia Militar e outros.

