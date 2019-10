Goleada de 12x0 marca rodada do Campeonato Amazonense Feminino

Meninas de Itacoatiara estão na liderança da competição de futebol | Foto: Willian D'Angêlo

O duelo entre Liga Itacoatiara e Tarumã acabou com uma chuva de gols, mas para apenas uma das equipes. Em tarde inspirada, a equipe do interior não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma histórica goleada de 12x0, no duelo realizado no último domingo (27).

O jogo foi realizado no estádio Floro de Mendonça e era válido pela quarta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino e ficou marcado como a maior goleada da atual edição do campeonato.

Após vencer a equipe do Rio Negro por 6x1 na última rodada, as meninas de Itacoatiara entraram em campo dispostas a manter o bom momento e garantir a primeira posição do campeonato após 4 rodadas disputadas.

O jogo

A equipe do Itacoatiara começou fazendo pressão desde o apito inicial, buscando abrir o placar. E a pressão deu resultado. Ao final do primeiro tempo, o marcador já marcava 4x0 para a equipe do interior, que contou com gols de Keliane e um Hat-trick de Marta Sabino.

Pelo lado do Tarumã, além da goleada sofrida no primeiro tempo, a equipe também viu uma atleta de sua equipe, a lateral esquerda Andréa, sair lesionada ainda no primeiro tempo.

Segundo tempo

Mesmo com a goleada construída no primeiro tempo, a equipe de Itacoatiara não se satisfez. Com gols de Darliene e Fabíola marcaram 3 vezes cada, além de Josy e Luciana, fechando o placar para as meninas da Liga.

A tabela

Com a goleada aplica, a equipe embalou 3 vitórias seguidas, 9 pontos conquistados e a liderança da competição. A equipe do Tarumã segue com 0 pontos, segurando a lanterninha da competição.

Pela quinta rodada do torneio, a Liga Itacoatiara joga com o Cliper, e o Tarumã com o Iranduba, com os jogos sendo realizados na sexta-feira (1), no estádio da Colina, nos horários de 18h e 20h, em rodada dupla.