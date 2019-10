Nacional do AM prepara equipe para temporada 2020

Time se prepara para o Amazonense e para a Série D | Foto: Lane Azevedo

Manaus - O Campeonato Amazonense só começa em 2020, mas algumas equipes já iniciaram os preparativos para o torneio. Uma delas é o Nacional Futebol Clube (FC), que no próximo ano jogará o estadual e a Série D do Campeonato Brasileiro, em vaga herdada do Manaus Futebol Clube (FC).

Pensando na montagem do elenco, que já conta com alguns jogadores remanescentes da temporada de 2019, o Nacional organizou uma série de peneiras, com jogadores nascidos entre 2001 e 2006, para todas as categorias do clube.

O time sub-19 do clube foi campeão do Campeonato Amazonense da categoria e irá representar o Amazonas na Copa São Paulo, em 2020, um dos maiores torneios de base do país.

Os testes

Segundo o técnico das categorias de base do clube, José Ribamar, todos serão convocados para um novo teste. Ele explica o motivo. “ A gente sabe que o primeiro dia que eles participam é uma ansiedade muito grande e isso acaba atrapalhando o desempenho, por isso, iremos marcar outro dia com os mesmo garotos para avaliarmos melhor. Eles não precisarão pagar novamente, não estamos aqui querendo dinheiro, buscamos mesmo a qualidade, é um trabalho sério de captação”, disse.

Com uma segunda oportunidade para mostrar seu talento, o atacante Elton Alves, 18, natural de Lindóia, acredita que terá melhor desempenho.

“Hoje foi pouco tempo de teste não deu para mostrar um futebol bom, mas, acredito que com essa segunda oportunidade vou melhorar meu desempenho e jogar mais tranquilo”, revela.

A direção do clube ainda não definiu a data para a nova avaliação. Ribamar revela que ficou satisfeito com o que viu, mas ele também ressalta que o trabalho com base tem de ser mais cauteloso.

“Todos são jovens, em busca de um sonho. Temos muitos talentos aqui no Amazonas, nem há o que se discutir, mas é preciso ter cautela. Trabalhar com base é isso, ter paciência em dobro e um olhar diferenciado para não perder pedras preciosas que podem fazer história no nosso clube”, completa.

Outros atletas

O Nacional Futebol Clube monta o elenco para a próxima temporada. Além de André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro), que haviam renovado contrato após o final do Campeonato Amazonense de 2019, a diretoria confirmou a renovação dos zagueiros Rafael Vitor e Anderson Bandeira.

Bernardo e Anderson Bandeira já foram emprestados pelo clube após renovarem seus contratos.

O primeiro rumou ao Mamoré, de Minas Gerais, enquanto o zagueiro foi emprestado para a Associação Esportiva Evangélica (Aseev), da 3ª divisão goiana.