Flamengo se prepara para enfrentar Goiás no Serra Dourada

O Flamengo encara o Goiás no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na próxima quinta (31) , ela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro . Para este confronto o técnico Jorge Jesus vai contar com o zagueiro espanhol Pablo Marí. O jogador cumpriu suspensão na última rodada da competição contra o CSA e volta a ficar à disposição.

Sendo assim, toda a equipe titular estará apta a enfrentar o esmeraldino, que no momento se encontra na 10ª posição da tabela com 38 pontos. Literalmente no meio da classificação, os goianos têm 7 pontos a menos que o último colocado do G6, o Corinthians, com 46 pontos. E 9 a mais que o primeiro da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, que soma 29.

Apesar da trajetória razoável, o representante da região centro-oeste tem a pior defesa da competição ao lado da Chapecoense, foram 43 gols sofridos.

Apesar de estar a 3 jogos sem vencer, o Goiás tem a quarta melhor campanha do segundo turno, atrás somente de São Paulo, Palmeiras e Flamengo.

Já a equipe rubro-negra completou 15 jogos de invencibilidade no Brasileirão, com 14 vitórias e 1 empate. Melhor colocado nos dois turnos, os cariocas somam 67 pontos.

O Flamengo também conta com o melhor ataque do campeonato nacional, ao todo são 58. Este total corresponde quase ao dobro marcado pelo próximo adversário, que balançou as redes 30 vezes. O Flamengo viaja nesta quarta (30), para Goiânia, após treinamento pelo período da manhã.