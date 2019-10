Conmebol estuda final entre Flamengo e River Plate em dois jogos

A final única da Libertadores continua dando o que falar dentro da Conmebol. Diante da série de protestos que o Chile atravessa nas últimas semanas, a entidade máxima do futebol sul-americano, que chegou a garantir a decisão em Santiago, pode voltar atrás na decisão.De acordo com o jornalista Nicolás Distasio, da "TNT Sports", a Conmebol estuda organizar uma reunião com dirigentes de River Plate e Flamengo para negociar a final da Libertadores em dois jogos.

"Fui informado que a Conmebol estuda a possibilidade de voltar atrás na decisão marcada para Santiago do Chile e realizar a final deste ano em dois jogos, assim como aconteceu até o ano passado", afirmou o comentarista.O grande receio da entidade é que os protestos contra o governo chileno não tenham trégua e possa interferir na disputa da primeira final da Libertadores em campo neutro, marcada para o dia 23 de novembro.Caso decida por jogos de ida e volta, a primeira partida seria realizada no Monumental de Núñez e a volta no Maracanã, palco da decisão de 2020 do torneio continental.