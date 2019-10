Inscrições para o Bolsa Atleta Municipal são prorrogadas em Manaus

Serão disponibilizadas 102 vagas para o Bolsa Atleta Municipal | Foto: Divulgação / Semcom

Manaus - As inscrições para o Bolsa Atleta Municipal foram prorrogadas até o dia 5 de novembro. O novo prazo visa atender os desportistas amazonenses na busca dos documentos necessários para a inscrição. O programa terá investimento de R$ 1,029 milhão, beneficiando 102 desportistas de rendimento de base e de alto rendimento.

Ao todo, serão disponibilizadas 102 vagas, distribuídas em 94 para o rendimento de base estudantil, divididas em 47 para atletas e 47 para paratletas, no valor de R$ 700 mensais. Oito vagas serão destinadas para o alto rendimento, distribuídas em quatro para atletas e quatro para paratletas, no valor de R$ 2,5 mil mensais.



Os interessados no benefício do Bolsa Atleta devem imprimir o requerimento e formulário de inscrição no site da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) (http://semjel.manaus.am.gov.br/) e entregar preenchido junto com a documentação necessária na sede da secretaria, localizada na alameda Cosme Ferreira, 871, bairro Coroado.

Os resultados para obter os benefícios do programa, no exercício de 2019, serão referentes às atividades desportivas do ano de 2018.

Saiba como participar

Para a concessão do benefício, o atleta ou paratleta de rendimento de base estudantil, nas modalidades individuais e coletivas, deverá apresentar requerimento e formulário de inscrição à Semjel/Capba em conjunto com a documentação e preencher alguns requisitos conforme consta no edital, como:

- Possuir idade mínima de 12 anos completos e máxima de 18 anos completos até o término das inscrições;

- Apresentar comprovante de matrícula em instituição de ensino público ou privado, além de ter bom rendimento e frequência escolar de pelo menos 75%;

- Estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou paradesportiva;

- Estar em plena atividade;

- Ter sido convocado oficialmente e não por adesão para integrar a seleção brasileira da categoria de base;

- Apresentar autorização dos pais ou responsável legal do atleta;

- Não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas físicas ou jurídicas sem anuência da Semjel.

Os requisitos para atletas e paratletas do alto rendimento são:

O termo de adesão terá duração de 12 meses após a assinatura. | Foto: Divulgação / Semcom

- Possuir idade mínima de 19 anos completos até o término das inscrições;

- Estar em plena atividade;

- Estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou paradesportiva filiada a uma entidade de administração desportiva da respectiva modalidade;

- Ter sido convocado oficialmente e não por adesão para a seleção brasileira principal;

- Não receber qualquer tipo de patrocínio de pessoas físicas ou jurídicas sem anuência da Semjel;

- Não estar cumprindo punição imposta por Tribunais de Justiça Desportiva, Federação ou Confederação, entre outros.

Nos casos em que não forem preenchidos todos os requisitos, o atleta ou paratleta será notificado pela Semjel/Capba para, no prazo de 15 dias, complementar a documentação ou as informações, sob pena de indeferimento do pedido.

