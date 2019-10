Ronnys Torres, ex-UFC: 'para não brigar na rua, comecei a lutar MMA'

O amazonense é o atual detentor do cinturão do Shooto Brasil na categoria peso leve | Foto: Divulgação

Manaus - O cenário da luta brasileira sempre se notabilizou por produzir excelentes lutadores. Desde o clã Gracie até os campeões José Aldo, Anderson Silva e atualmente a campeã Amanda Nunes, o país sempre esteve nos holofotes, com ou sem cinturão.

E nesse cenário, Amazonas se movimentou para formar os seus campeões em um esporte de elevado nível técnico. Um desses casos saiu de Manacapuru, com o peso leve Ronnys Torres saindo de casa aos 16 anos para ser um dos primeiros amazonense a lutar no Ultimate Fight Championship (UFC), ainda em 2010.

Hoje com 33 anos, o atleta foi em busca da realização de sonho de se tornar um lutador profissional. Após uma leve ajuda do destino, logo o atleta deu os seus primeiros socos e chutes dentro do octógono.

A carreira

Muitos jovens vêm na luta uma fuga de seus problemas, com Ronnys não sendo exceção a essa regra. "A minha primeira luta foi dos 16 para os 17 anos, em Manacapuru. Na época, para não brigarmos na rua, decidimos lutar MMA. Assim, entrei no mundo da luta", revelou Torres.

Antes lutando para não brigar na rua, o atleta agora leva a vida com o esporte | Foto: Divulgação

O amazonense ainda passou por perrengues até decidir que, de fato, seria um atleta de MMA, deixando o seu amado jiu-jitsu em segundo plano. "Comecei a lutar apenas para não brigar na rua, jamais imaginei que viveria da luta. Quando me mudei para o Rio de Janeiro foi para ser campeão mundial de Jiu-jitsu, pois achava que treinando lá conseguiria o objetivo. Lá, fui roubado, me levaram tudo e só me sobraram as medalhas e os quimonos. Sem ter como me manter, fui lutar MMA, para ganhar dinheiro", explicou Ronnys.

Com imensas dificuldades em seu caminho, além de flertar com o perigo em algumas ocasiões, o atleta viu que aquele era o seu chamado. "Minha segunda luta foi na Cidade de Deus, em um evento realizado em uma praça, feito pelos traficantes, onde lutei e venci. Três semanas, em Santa Catarina, um companheiro de academia se machucou e eu, sem dinheiro, pedi ao treinador para lutar, onde eu percebi que era aquilo que eu queria", disse Torres.

As dificuldades

Após uma série na Europa e Asia, o atleta retornou ao seu país de origem | Foto: Divulgação

Criado em Manacapuru, o atleta conseguiu rodar o mundo graças à luta, mas ainda sente a saudade de casa. "Graças a Deus, minhas duas últimas lutas foram no Brasil, após um tempo lutando na Europa e na Asia. Mesmo afastado, sempre quis lutar aqui, principalmente pelo Shooto Brasil, onde detenho o cinturão", argumentou o lutador.

O lutador passou um tempo afastado por conta de suas lutas fora do Brasil. Com isso, o cinturão chegou a ficar ameaçado. "Meu treinador queria que eu entregasse o cinturão do Shooto, mas aquele foi o primeiro que tive e não queria entregar de mão beijada. Se fosse para perder, seria lutando. Já são seis anos com ele e em dezembro novamente colocarei ele à prova, e se Deus quiser continuarei com ele. É sempre bom retornar para onde tudo começou", enfatiza o atleta.

Ronnys foi um dos primeiros amazonenses no UFC, ainda em 2010. Para ele, a inexperiência pesou para seu insucesso. "Tive poucas chances por acabar entrando no UFC muito novo e com apenas 13 lutas em minha carreira. Tenho certeza que hoje seria totalmente diferente. Houve sim, uma injustiça, quando unificaram o WEC com o UFC, sendo os leves a única categoria que tinha nos dois eventos. Com a junção, a categoria ficou com muitos atletas, com eles demitindo 40 atletas, e eu fui um desses", explicou Torres.

Desilusões

O atleta teve um desempenho ruim no UFC, mas para ele houve injustiça | Foto: Divulgação

Após sair do UFC por duas derrotas, o atleta recebeu uma promessa que, segundo ele, nunca foi cumprida. "Eles prometeram que se eu ganhasse 4 seguidas eu voltaria a lutar ao UFC para lutar as duas que faltavam no contrato, coisa que não aconteceu. Emplaquei 21 vitórias seguidas e vi atletas que venci assinando com o evento, ou seja, me entristeceu muito. Mas hoje, não penso em retornar ao UFC", relembrou o lutador.

Mesmo com o não retorno ao Ultimate, o lutador não se vê frustrado, tendo outros planos para sua carreira. "Hoje, o UFC é só mídia. Traz visibilidade mas financeiramente não vale tanto para a galera que está começando. Prefiro mil vezes seguir no PFL, que paga muito mais e você luta mais vezes. Temos casos de lutadores que ficaram quatro anos sem lutar e, para quem vive da luta, nós precisamos lutar. Para mim, minha passagem no UFC acabou", declarou Torres.

Fora dos ringues

A vida de um atleta de alto nível requer muitos sacrifícios, e Ronnys soube transformar isso em motivação para os duelos. "Quando estou com luta marcada, me dedico bastante e treino muito no chão, que é meu ponto forte, além de buscar estudar meu adversário. Fico muito tempo longe da família, então tenho que fazer valer a pena cada momento próximo. Quatro meses longe, para perder a luta, para mim não valeu de nada todo o esforço. Quando venço, tudo é recompensado", disse Torres.

Torres revelou ter sido um dos primeiros amazonenses no UFC, e fala disso com orgulho | Foto: Divulgação

Inclusive, a família segue sendo o principal norte da carreira do atleta. "Me encontro realizado. Fui um dos primeiros amazonenses a lutar o UFC, saindo de Manacapuru, com 16 anos e realizei sonhos que nem mesmo eu sonhava. Ainda tenho muitos sonhos, sou novo e com muita lenha para queimar, focando em melhorar a vida da minha família", argumentou o ex-UFC.

A luta pode mudar a vida de muitas pessoas, com o atleta sabendo disso. Por isso, o amazonense já planeja seu 2020. "Sempre lutei sem enxergar com o lado esquerdo, fazendo 31 lutas após a cirurgia que realizei. Em Nova Iorque, quando fui lutar o PFL, a comissão médica não me deixou lutar e atrapalhou meus sonhos. Defenderei meu cinturão do Shooto em dezembro e marcarei minha cirurgia, pois foi um pedido do PFL, com o ano que vem sendo o PFL como meu foco, pois o mesmo vale um milhão de dólares e pode mudar minha vida e de minha família", explicou Ronnys.

"Minha motivação na luta sempre foi minha família, meus pais principalmente. Sempre sonhei em poder dar uma casa boa a eles, algo que o mundo da luta me proporcionou, podendo dar uma maior qualidade de vida a todos ao meu redor", finalizou.