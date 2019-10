Manaus anuncia contratação do lateral-esquerdo Rennan

Manaus - O Manaus Futebol Clube segue trabalhando fora das quatro linhas na montagem do elenco para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (28), o clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rennan, ex-Trindade-GO. O vínculo do jogador com o Gavião do Norte é válido por uma temporada.

“Quando meu empresário falou sobre a possibilidade de fechar com o Manaus, fiquei muito animado e feliz. É um clube que vem crescendo a cada ano, construindo uma história vitoriosa, e graças a Deus deu tudo certo. Espero que 2020 seja uma temporada repleta de conquistas”, declarou o atleta.

Nascido em Brasília (DF), Rennan Fonseca Siqueira tem 24 anos e chega ao tricampeão amazonense para sua primeira experiência na Região Norte. Além do Trindade, o lateral-esquerdo acumula passagens por Brasília-DF, CFZ-DF, Itaporã-MS, Luziânia-DF, Goiás-GO, América de Teófilo Otoni-MG, Ypiranga-RS, Macaé-RJ e Grêmio Anápolis-GO.

Rennan é nascido em Brasília | Foto: Divulgação

“É um lateral que estávamos acompanhando desde o ano passado, quando ele teve uma passagem muito interessante pelo Ypiranga, clube pelo qual atuou 34 vezes, sendo 14 pela Série C, 12 pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho e oito pela Copa da Federação Gaúcha. Nossa intenção era trazer o jogador por empréstimo, mas acabamos conseguindo contratá-lo em definitivo. Com toda certeza, é um atleta que vai nos ajudar bastante em 2020”, disse o vice-presidente do Gavião, Giovanni Silva.

Com Rennan, o elenco do time esmeraldino chega a 20 jogadores confirmados para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Igor Carvalho e Edvan, os zagueiros Thiago Spice, Patrick Borges e Luis Fernando, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Panda, Gilson Alves e Felipe Baiano, os meias Diogo Dolem, Hamilton e Janeudo, além dos atacantes Rossini, Mateus Oliveira e Paulinho Simionato.

*Com informações da assessoria