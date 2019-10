Amazonense é bronze em Campeonato Mundial de Karatê

Manaus- O lutador Eliney Silva, 26, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Karatê, realizado no período de 17 a 20, em Fortaleza, Ceará. O atleta contou com o apoio da Prefeitura de Manaus na conquista do terceiro lugar da competição.

O amazonense colocou em prática os seus 11 anos de experiência na modalidade para conquistar, ao lado de outros dois atletas, a medalha de bronze no kata (luta imaginária) pela seleção brasileira 2. Ficando atrás apenas do Brasil 1 e da Itália. Já pelo kumite ele alcançou a quinta colocação.

“A experiência foi muito boa, por conhecer outros atletas, trocar conhecimento. Foram mais de mil atletas de diferentes países. E eu gostaria de dedicar essa medalha de bronze a todos os manauaras, Manaus completou 350 anos nos últimos dias e quero dedicar essa medalha a eles”, destacou Eliney que é faixa preta e lutou o mundial pela primeira vez.

Entre as principais conquistas de Eliney estão a Copa Norte, o Campeonato Amazonense, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Internacional Brasil X Venezuela.

