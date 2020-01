Flamengo vence Al Hilal e está na final do Mundial de Clubes

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes!! Após sair perdendo para o Al Hilal no primeiro tempo, Flamengo atropelou na etapa final e venceu de virada por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (17), no estádio Khalifa, na cidade de Doha, no Catar . O Mengão irá enfrentar o vencedor de Monterrey x Liverpool na grande decisão do Mundial.

O Flamengo sofreu e saiu atrás no primeiro tempo, mas conseguiu a virada e está na decisão do Mundial de Clubes. Assim como foi na final da Libertadores, contra o River Plate, o Rubro-Negro viu o Al Hilal, da Arábia Saudita, abrir o placar no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Mas com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi, contra, conseguiu bater o adversário por 3 a 1.

O adversário na final será o vencedor do confronto entre o campeão europeu Liverpool e o Monterrey, do México, campeão da Concacaf. A partida acontece nesta quarta-feira (18), às 14h30 (de Brasília).