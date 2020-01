Conmebol sorteia grupos da Libertadores 2020

Campeonato começa em janeiro | Foto: Divulgação

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou na noite desta terça (17) em Luque, no Paraguai, os grupos da edição 2020 da Copa Libertadores, que começa em janeiro e que terá a final realizada no dia 21 de novembro no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O atual campeão Flamengo foi o cabeça de chave do grupo A, e enfrentará na primeira fase o atual campeão da Sul-Americana Independiente del Valle (Equador), o Junior Barranquilla (Colômbia), além de um terceiro adversário a ser definido.

Já o cabeça de chave do grupo B foi o Palmeiras, que terá pela frente Bolívar (Bolívia), Tigre (Argentina) e um terceiro adversário a ser definido, e que pode ser o Corinthians.

O grupo C também conta com um brasileiro, o Athletico-PR, que enfrenta Peñarol (Uruguai), Colo-Colo (Chile) e um adversário da Bolívia a ser definido.

O São Paulo está no grupo D, ao lado de River Plate (Argentina), LDU (Equador) e Binacional (Peru).

Por outro lado, o Grêmio está como cabeça de chave do grupo E, com Universidad Católica (Chile), América de Cali (Colômbia) e um adversário a ser definido, que pode ser o Inter.

O último brasileiro na disputa é o Santos, que está no grupo G, com Olimpia (Paraguai), Delfin (Equador) e Defensa y Justicia (Argentina).

Sul-Americana

Além do sorteio dos grupos da Libertadores, a Conmebol definiu os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Assim, os brasileiros conheceram os seus adversários na competição, realizada entre o mês de fevereiro e o dia 7 de novembro.

O Vasco da Gama pega um adversário a ser definido da Bolívia, o Atlético Mineiro enfrenta o Unión (Argenitna), o Bahia joga contra o Nacional (Paraguai), o Goiás tem como desafio o Sol de América (Paraguai), o Fluminense mede forças com o Unión La Calera (Chile) e o Fortaleza encara o Independiente (Argentina).