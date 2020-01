Mulheres no esporte: conheça o time tricampeão de handebol no Amazonas

Manaus - Professoras, administradoras, estudantes, mães e filhas formam hoje o quadro de atletas amazonenses da equipe de handebol do Atlético Rio Negro Clube, que se sagrou neste ano tricampeã amazonense na modalidade. Criado em 2016, o time de mulheres sonhadoras e de atitude, mesmo sem apoio financeiro e com dificuldades para ajustar a rotina dos treinos, alimenta o objetivo de conquistar a Taça Amazônica 2020, disputada entre times da Região Norte.

Quem vê as taças das vitórias do time feminino, pode não imaginar as histórias de vida dessas mulheres para chegar ao pódio. Algumas jogam desde crianças, enquanto outras ainda procuram no esporte uma chance para mudar de vida.

Mesmo diante de muitas dificuldades, o time feminino de handebol do Atlético Rio Negro Clube já é tricampeão amazonense | Foto: Divulgação

A atleta Isabel Assis, de 24 anos, conta que joga desde os seis anos. “Minha família sempre jogou handebol e eu recebi muito incentivo do meu pai”, diz. A profissional de Educação Física trabalha o dia inteiro e à noite vai para os treinos na sede do clube. “É contramão, mas isso não me impede de ir. Handebol no Amazonas é assim: se faz por amor”, afirma.

Administradora e designer de interiores, a atleta Samantha Albuquerque, de 34 anos, conta que, mesmo diante da falta de valorização do handebol no Estado, a família nunca se opôs, mas também não apoiou a vida como atleta. “Isso acontece porque o esporte é pouco valorizado, e a minha família às vezes acha que não vale a pena tirar um tempo para treinar, por exemplo”, avalia a atleta, que pratica o esporte desde os dez anos de idade.

De olho numa vida melhor, a parintinense Valdenora Leal, de 30 anos, mais conhecida como “Nôra”, encontrou no handebol uma porta para esse caminho. Em Manaus há mais de dez anos, ela, que é mãe de um menino de quatro anos, diz que trabalha pelo seu sonho. “Meu pai faleceu quando eu era bem nova e foi minha mãe quem cuidou dos 12 filhos sozinha. Para ela, a gente tinha que estudar e trabalhar. O Handebol abriu as portas para mim. Tive muitas dificuldades, mas estou aqui [no time]”, conta a jogadora, que trabalha na sede do Rio Negro Clube.

Entre a faculdade e a quadra

As atletas lutam diariamente para conseguir conciliar a vida esportiva com as outras responsabilidades. Um exemplo é a estudante de engenharia de produção Nayara Aquino, de 26 anos. “Uma das minhas maiores dificuldades é a minha rotina, porque, além da faculdade e dos treinos de handebol, eu trabalho dando aulas de reforço”, diz.

À esquerda, Nayara Aquino, integrante do time | Foto: Divulgação

A jogadora teve contato com o esporte ainda no ensino médio, quando o professor de Educação Física Elias Haddad, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), a viu jogar no gol em uma partida e a chamou no ano seguinte para compor um time. “Sou muito grata ao meu professor por ter me feito conhecer e me apaixonar pelo esporte. Nunca mais parei de jogar”, afirma Nayara.

Longe dos números da engenharia de Nayara, a atleta Janaína Gomes, de 24 anos, é acadêmica de medicina no turno matutino, o que lhe garante mais tempo para treinar e relaxar com o esporte. “Para a minha sorte a aula é durante o dia e os treinos acontecem à noite. O handebol é onde não penso em nada. Aproveito para relaxar. As duas horas de treino passam super-rápido”, avalia.

Natural de Boa Vista (RO), a atleta conta que pratica a modalidade desde os 12 anos. Janaína diz que os pais a incentivam até certo ponto. “Parece utopia viver só de esporte no nosso país, a não ser que sejamos atletas de elite, e às vezes nem esses conseguem”, desabafa.

Janaína ainda elogia as colegas por desempenharem papéis na sociedade e ainda conseguirem se esforçar nos jogos, o que garantiu a elas recentemente o título de tricampeãs no Campeonato Amazonense. “Muitas delas são mães, trabalham e fazem faculdade, e são realmente admiráveis, principalmente pela dedicação ao time”, observa a estudante.

História de dificuldades

Formada em educação física, Jéssica Alves, de 27 anos, avalia que o maior problema encontrado pelo time hoje é a falta de suporte financeiro. Mesmo com o tricampeonato amazonense, ela lembra que neste ano não conseguiram competir no Desafio Intermunicipal, na Liga Nacional, no Campeonato Brasileiro de Handebol e na Taça Amazônica, por falta de recurso para custear a ida às competições, que foram realizadas em outras cidades.

Para a Taça Amazônica, realizada em Porto Velho (RO), Jéssica diz que o time ainda conseguiu três passagens pela Prefeitura de Manaus e realizaram eventos para arrecadar fundos para as outras passagens, mas não conseguiram o suficiente. A atleta observa que nesse cenário feminino elas não são as únicas a sofrerem com a falta de incentivo no campeonato regional. “Na própria competição só teve três times inscritos, contando com o nosso”, diz.

A história da equipe começou em 2016, quando o professor Jefferson Oliveira passou a reunir algumas meninas aos sábados para jogar handebol na sede do Rio Negro. “Nós iniciamos o trabalho, mas não tínhamos grandes objetivos. Estávamos lá porque sempre gostamos do esporte”, diz o treinador.

Jefferson Oliveira, técnico do time feminino de handebol do Rio Negro começou a reunir a equipe em 2016 | Foto: Asscom/TJD-AM

Ainda em 2016, as atletas competiram na Taça Amazônica, que naquele ano foi realizada em Belém (PA). Elas conquistaram o quarto lugar na estreia. “Quando retornarmos para Manaus, o time já estava mais entrosado e aí vieram as outras conquistas”, relata Jefferson.

No ano seguinte, 2017, o atual time de Handebol do Rio Negro ganhou pela primeira vez o Campeonato Amazonense. A final foi contra o Handebol Clube Manaus. Com a mesma garra da primeira vitória, as jogadoras vencerem também a disputa em 2018 e 2019, quando se tornaram tricampeãs.

A força das mulheres

Há quarenta anos no Brasil, mulheres eram proibidas de praticar esportes “incompatíveis com as condições de sua natureza”. O decreto número 3.199, do ex-presidente Getúlio Vargas, vigorou até 1979. A lei não especificava qual esporte, mas todos os que exigiam um pouco mais de força, como futebol, eram considerados “inapropriados” para as mulheres.

A integrante do time Geórgia Portela, de 33 anos, avalia que o antigo decreto ainda parece muito enraizado na cultura esportiva. “Apesar de não existir mais o decreto, os efeitos ainda são visíveis. A gente vê que as premiações são inferiores se comparadas com as dos times masculinos. Além disso, o salário é menor por serem mulheres”, observa.

Geórgia Portela, que pratica handebol há doze anos, já vê a filha Isabela seguir os seus passos | Foto: Divulgação

Geórgia começou no handebol aos 12 anos com apoio do professor Jefferson Oliveira, hoje técnico da equipe Rio Negro. Ela estudava na Vila Olímpica, clube esportivo localizado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, quando a própria mãe a incentivou a prosseguir com o esporte.

Mãe de dois filhos, Geórgia já vê a filha, Isabela Portela, de 12 anos, a dar os primeiros passos no handebol. A pequena iniciou recentemente as aulas na escola. “Ela iniciou esse ano. Ainda é tudo novo para ela. Mas adora me ver jogar”, comenta.