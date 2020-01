Nacional anuncia três reforços para disputar o Barezão 2020

O atacante Daniel Henrique e os volantes Guilherme Adolfo e Clécio Nascimento são anunciados como reforços do Naça para 2020 | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - O Nacional FC anunciou, nesta terça-feira (17), a contratação de três reforços para vestir a disputa do Barezão 2020.ão eles os volantes Guilherme Adolfo, ex-Goiatuba (GO) e Clécio, ex-Ceilandense (DF), além do atacante, Daniel, que defendeu o Inhumas (GO) na última temporada. A diretoria do Naça segue o planejamento para a próxima temporada, quando disputará o Campeonato Amazonense e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O volante Clécio Nascimento Santos, de 31 anos, foi revelado pelo Paranoá (DF), mas já passou por times como AIK da Suécia, Olhanense de Portugal, Brasília (DF) e Luverdense (MT). Em 2019, atuou pelo Joinville (SC) e pela equipe do Ceilandense. De casa nova, Clécio falou sobre suas expectativas em acertar com o Leão da Vila.

“As expectativas são as melhores possíveis, fico feliz por este acerto com o Naça. É um novo desafio que aparece em minha carreira e quero aproveitar”, afirmou o jogador.

Para reforçar o ataque azulino, o Naça anuncia também Daniel Henrique Conceição da Glória, atacante de 26 anos, que tem em seu currículo, passagens por equipes como Gama (DF), onde foi revelado, Holanda (AM) e Brasília (DF). Neste ano, o jogador atuou pelo Real FC, de Brasília e pelo Inhumas (GO). Natural de Ceilândia (DF), Daniel se diz contente e motivado em vestir o manto.

“Primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade que o Leão da Vila está me propondo. Meu objetivo é contribuir com o crescimento da equipe, além de poder colocar em prática minhas habilidades em benefício do clube, assim conquistando toda a torcida nacionalina”, destacou.

Com os três reforços anunciados, o elenco azulino chega a 14 jogadores em seu plantel, além dos já citados: o goleiro André Regly, os zagueiros Rafael Vitor, Anderson Bandeira e João Pedro, os laterais Paulinho e Bernardo, os meias Felipe Eduardo, Alison, Randerson e Charles, além do atacante Romarinho, são os nomes confirmados no elenco do Mais Querido para 2020.

*Com informações da assessoria