Saiba quem são os atletas paralímpicos de 2020

Preio Paralímpicos foi entregue na última terça-feira (17). | Foto: Alê Cabral

Manaus - O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Paralímpicos na noite da última terça-feira (17). Os grandes vencedores da noite foram Beth Gomes, do arremesso de disco, e o velocista Petrúcio Ferreira. Eles foram escolhidos como melhores atletas do ano e Petrúcio levou também o prêmio de destaque do atletismo.

O ano de 2019 para Beth Gomes foi louvável: com o arremesso de disco, trouxe a medalha de ouro tanto nos Jogos Parapan-Americanos de Lima como no Mundial de Atletismo em Dubai, onde bateu o recorde mundial da prova.

“[Este prêmio] não é só meu, é de todos os atletas que aqui estão. Agradeço e oferto este troféu à minha treinadora, Rosiane Farias, que está comigo todos os dias. Gratidão a todos os treinadores, ao movimento paralímpico brasileiro, à minha equipe, à minha associação de esclerose múltipla. Muito obrigada", disse a santista de 54 anos à assessoria do Comitê.

Mizael Conrado, presidente do CPB, diz que agora é o momento de celebrar. Ele conta que o Comitê conseguiu se manter no plano estratégico definido em 2017 e chegar, de forma mais efetiva, aos atletas paralímpicos.

"Hoje, o CPB vai até as pessoas com deficiência, e não as pessoas com deficiência vão até o CPB. Conquistamos resultados que nos enchem de alegria, e nos fazem ter a certeza de que faremos uma grande representação mais uma vez no Japão. Hoje é dia de celebrar tudo isso, de homenagear e reconhecer os heróis e as equipes que tanto nos orgulharam neste ano”, disse o presidente do CPB, que entregou os troféus de melhores do ano por gênero.

No Parapan de Lima, Petrúcio brilhou e conquistou ouro nas provas de 100m e 400m, além da prata no revezamento 4x100m. Também ficou com a primeira posição nos 100m e nos 400m, quebrando o recorde mundial nos 100m, em Mundial de Atletismo disputado em Dubai. O atleta venceu o Prêmio Paralímpicos pelo quarto ano consecutivo.

"Saio com esses dois lindos troféus, foi um ano excepcional para mim, com ótimos resultados, objetivos alcançados, então foi só alegria em 2019. O próximo capítulo será voltar aos treinos, focando em Tóquio 2020 e a meta é subir um pouco mais alto no pódio”, afirmou o velocista paraibano à assessoria do CPB.

Atleta da Galera e Revelação do ano

O prêmio Atleta da Galera, categoria que é eleita por voto popular, foi entregue à judoca Alana Maldonado, natural de Tupã (SP), que teve 34% dos votos.

O nadador Wendell Belarmino foi escolhido como a revelação do ano após participar, pela primeira vez, de um Parapan e de um Mundial, conquistando o total de nove medalhas. Destas, são quatro ouros e duas pratas em Lima e um ouro, uma prata e um bronze em Londres.

Além deste, as premiações por modalidade condecoraram 24 atletas. Confira abaixo a relação de vencedores por modalidade do Prêmio Paralímpicos 2019:

Atletismo - Petrúcio Ferreira

Basquete em Cadeira de Rodas – Vileide Almeida

Bocha – Maciel Santos

Canoagem – Luis Carlos Cardoso

Ciclismo – Lauro Chaman

Esgrima em Cadeira de Rodas – Jovane Guissone

Esportes de Neve – Cristian Ribera

Futebol de 5 – Raimundo Nonato

Futebol de 7 – Bira Magalhães

Goalball – Leomon Moreno

Halterofilismo – Mariana D’Andrea

Hipismo – Rodolpho Riskala

Judô – Meg Emmerich

Natação – Carol Santiago

Parabadminton – Vitor Tavares

Parataekwondo – Débora Menezes

Remo – Renê Pereira

Rúgbi em Cadeira de Rodas – Julio Braz

Tênis de Mesa – Paulo Salmin

Tênis em Cadeira de Rodas – Daniel Rodrigues

Tiro Esportivo – Alexandre Galgani

Tiro com arco – Jane Karla Gögel

Triatlo – Carlos Viana

Vôlei Sentado – Gilberto da Silva