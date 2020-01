Amazonenses ficam de fora da lista de melhores atletas paralímpicos

Atletas amazonenses são deixados de fora da lista de melhores do ano, embora tenham sido medalhistas do Parapan. | Foto: *Divulgação

Manaus - Os atletas amazonenses Lucas Manoel e Mikaela Almeida, embora medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, este ano, em Lima, no Peru, ficaram de fora da lista dos melhores do ano, definida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A premiação aconteceu na última terça-feira (17) e teve Beth Gomes e Petrúcio Ferreira como destaques.

O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou, junto com as premiações do Prêmio Paralímpicos, os atletas paralímpicos que se destacaram em 2019. Mesmo que tenham conseguido resultados expressivos, os atletas amazonenses ficaram de fora da lista do Comitê.

No lugar de Mikaela, quem levou a melhor foi Vitor Tavares no Parabadminton, que também conquistou o ouro no Parapan. Já Lucas perdeu o lugar para Mariana D’Andrea, detentora do recorde das Américas no levantamento de peso.

Lucas Manoel conquistou medalha de bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Lima no halterofilismo. O atleta conseguiu levantar 123 kg, competindo na categoria até 49 kg. O ouro ficou para João Júnior, nº 1 das Américas, que quebrou o recorde do Parapan, levantando 141 kg.

Apesar de ter apenas 17 anos, Lucas acumula títulos nacionais e internacionais, incluindo o bicampeonato mundial, conquistado este ano, no Cazaquistão. O atleta amazonense reconhece a superioridade do adversário, espera poder figurar na lista em 2021 e diz estar focado no regional de Recife, no ano que vem.

"Acho que as escolhas deles [Comitê] foram certas. Como a gente é atleta de base os títulos mais expressivos fazem eles serem os melhores. Estou parado atualmente para ajudar minha mãe, mas espero, em 2021, já estar disputando o atleta do ano", disse o atleta.

Já Mikaela ficou com a medalha de ouro após derrotar a peruana Laura Puntriano por 2 sets a zero na categoria SU5 (incapacidade no braço), na primeira edição dos Jogos Parapan-Americanos em que houve a disputa de Parabadminton. A atleta, que também tem 17 anos, se prepara agora para competições internacionais.

"Esse ano faltou participar de mais competições. Tive problemas ao longo do ano, em relação a passagens, que me impossibilitaram. Atualmente, estou me preparando para o Internacional, em são Paulo, no início do ano, e para competições na Espanha e no Peru", completou.

Destaques

Os destaques para a premiação ficaram com o velocista Petrúcio Ferreira e com Beth Gomes, atleta de lançamento de disco. Eles foram escolhidos como melhores atletas do ano e Petrúcio levou, também, o prêmio de destaque do atletismo.