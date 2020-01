Mundial: Alisson e Firmino buscam título inédito para o Liverpool

Os brasileiros jogam no Liverpool | Foto: Facebook/Liverpool





O Mundial de Clubes ainda é um capítulo incompleto na gloriosa história do Liverpool. Mas o desejo por um final feliz pode, enfim, se realizar em 2019. E para buscar o título inédito os Reds contam com as defesas de Alisson e o faro de gol de Roberto Firmino. Os brasileiros são duas das principais engrenagens do time, que disputa, nesta quarta-feira (18), uma vaga na decisão do torneio internacional diante do Monterrey, do México, a partir das 14h30 (de Brasília).

Individualmente, Alisson já alcançou o topo do mundo. Depois de uma última temporada praticamente perfeita, o brazuca foi eleito o melhor goleiro do planeta tanto pela FIFA quanto pela France Football. O arqueiro foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões 2018/19, que credenciou o Liverpool para disputa do Mundial. E agora ele também quer conquistar o mundo ao lado dos companheiros de equipe.

Enquanto no setor defensivo Alisson não deixa passar nada, lá na frente outro brasileiro vem se destacando: Roberto Firmino. Ao lado de Salah e Mané, o atacante tem feito a alegria dos torcedores. O trio dos Reds comanda um dos ataques mais perigosos da Europa. Ou seja, quando os três estão em campo, a esperança de gol se torna quase uma certeza.

Em caso de vitória, o Liverpool vai reencontrar o Flamengo, que eliminou o Al Hilal, em uma final de Mundial. As duas equipes se enfrentaram na decisão de 1981, quando o Rubro-Negro carioca venceu por 3 a 0 e garantiu o título da competição.