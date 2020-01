São Raimundo anuncia mais um atacante para disputa do Barezão 2020

Novo atacante foi apresentado à torcida nas redes sociais | Foto: Reprodução/ Facebook São Raimundo

Manaus - Para fortalecer o ataque e gerar mais opções para o técnico Anquimar Moreira, o Mazinho, a diretoria do São Raimundo anunciou, na última terça-feira (17), o acerto com o atacante Wellinghton Silva, de 29 anos.

O atleta será apresentado oficialmente no próximo dia 03/01 pelo Tufão Da Colina. O atleta já trabalhou com o comandante do Alviceleste e chega ao São Raimundo para atuar pela primeira vez no futebol do Norte.Wellington coleciona em sua carreira passagens por Vilhenense, Foz do Iguaçu, Cascavel, Genus, União Beltrão, Prudentópolis, Itaporã, 7 de Setembro e Vila Aurora.

Até o momento, são 18 jogadores anunciados para o estadual. O São Raimundo estreia no Barezão 2020 contra o atual tricampeão Manaus FC, no dia 22 de janeiro às 20h30, na Arena da Amazônia.

Elenco

Goleiros: Guanair Jr e Matheus Melo;

Zagueiros: Pastor, Rondinelli e Gian Tavares;

Laterais: Carlinhos, Dadinho e Diogo;

Meias: Jonathan Boca, Rogério Pedra, Carlos Henrique, Kelve, Carlos Jr, Alex e Adrianinho;

Atacantes: Maurício Stronda, Paulinho e Wellinghton Silva.

Técnico: Mazinho

