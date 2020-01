Nacional contrata atacante e anuncia retorno do zagueiro Jordan

O Leão da Vila anunciou mais dois reforços de olho no Barezão 2020 | Foto: Marcos Dantas e Divulgação Ceará

Manaus - O Leão da Vila anunciou mais dois reforços de olho no Barezão 2020. Para fortalecer a defesa e o ataque, o zagueiro Jordan e o atacante Heré integram o plantel do Nacional, que já contava com 14 atletas.

Velho conhecido pela torcida nacionalina, Jordan, de 23 anos, defendeu o manto azulino no Campeonato Amazonense desta temporada. Sempre demonstrando raça, o jogador agradou tanto a diretoria que está de volta. Ele conta como se sente em poder retornar à Vila Municipal.

“Estou muito feliz por mais uma vez estar podendo representar essa grande equipe, que é o Nacional. Trabalharemos com garra e determinação, para poder coroar essa minha nova passagem, com vitórias e títulos para o Leão da Vila Municipal”, afirmou o defensor.

Nascido em Duque de Caxias (RJ), Jordan Anselmo Cardoso foi revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde ficou por sete anos. Na carreira, acumula títulos da Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, além do Future Champions Sub-20. No Naça, ele atuou em 16 partidas antes de ir para o Bandeirante (SP).

Da defesa para o ataque

A diretoria do Leão quer montar um elenco forte, por isso, fechou com o atacante Heré, ex Tocantinópolis (TO). Gilmar Wallacy Lima Teixeira, mais conhecido como Heré, de 25 anos, nasceu no Pará, foi revelado pelo Fluminense e passou por equipes como Ceará e Corinthians, além de integrar equipes de base de Atlético de Madri e Seleção Brasileira .

O Mais Querido chega a 16 jogadores em seu elenco; confira:

Goleiro: André Regly ;

Zagueiros: Rafael Vitor, Anderson Bandeira e João Pedro;

Laterais: Paulinho e Bernardo;

Meias: Guilherme Afonso, Clécio, Felipe Eduardo, Alison, Randerson e Charles;

Atacantes: Romarinho e Daniel.

*Com informações da assessoria.