'A Nação é de outro planeta', diz Fifa sobre a torcida do Flamengo

A euforia da torcida do Flamengo na semifinal contra o Al Hilal e pelas ruas de Doha vem sendo um dos destaques da participação do clube no torneio intercontinental.

O apoio dos rubro-negros ao time chamou a atenção da própria Fifa - organizadora do Mundial -, que fez questão de enaltecer os flamenguistas que marcaram presença no Qatar. Através de seu perfil oficial no Twitter, a entidade comparou o barulho feito pelos torcedores ao lançamento de um foguete da Nasa.



"O volume da torcida do Flamengo cantando em Doha e no Rio é comparável com a NASA lançando o Saturn V. 'A Nação' é de outro planeta", publicou

Classificado para a final da competição, o Flamengo vai reeditar a o confronto de 1981, contra o Liverpool, neste sábado, às 14h30, no Estádio Khalifa.

Na última vez que se enfrentaram, a equipe carioca aplicou uma goleada por 3 a 0 sobre os Ingleses e conquistou seu único título do campeonato, no Japão.