Saiba quem são os jogadores em busca do tetra para o Manaus FC em 2020

Manaus FC divulga elenco para nova temporada, mas não fecha portas para novas contratações | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - De olho na preparação do "Barezão 2020", o Manaus Futebol Clube (FC) anunciou, na quarta-feira (18), o elenco com 22 jogadores e um técnico para o início da temporada do ano que vem. O presidente Luis Mitoso falou com o Em Tempo sobre novas contratações, o apoio da torcida, tanto na reta final da Série-D quanto para a próxima temporada; e afirma que o Manaus está “na elite do futebol, em outro patamar”.

O pontapé para a temporada 2020 será no dia 3 de janeiro, quando o Gavião do Norte iniciará as avaliações médicas e apresentará o novo uniforme, que estampará novos patrocinadores, inclusive o master agora ocupado pela marca Bemol.

Após anunciar os jogadores já confirmados para o início da próxima temporada, o Manaus FC, no entanto, não fechou as portas para novas contratações. Luis Mitoso afirma ainda estar no mercado da bola em busca de novas opções, mas enfatiza que eventuais reforços serão pontuais.

“Não temos pressa. Estamos estudando para contratar 'O zagueiro' [o melhor]. No elenco temos três jogadores de zaga, mais dois que podem fazer a função - então estamos estudando”, afirma o dirigente.

As novidades extracampo estão a todo vapor, com anúncios de patrocinadores, o lançamento do programa de "Sócio Torcedor" e a corrida para garantir a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense, para a estreia na Série C do Brasileirão. Ainda que não divulgue valores, Mitoso disse que o mercado amazonense está em mudança, mas cobra mais investimentos.

“Pela condição de seis anos de existência, não temos muito investimento. Ainda não temos campo, nem CT [Centro de Treinamento]. Mas é um novo olhar, estão começando a olhar para gente e isso é bom não só pelo investimento, mas também para demonstrarmos seriedade”, diz.

O presidente do Gavião falou, ainda, que aguarda a cessão do Estádio Carlos Zamith, na Zona Leste da capital, e a realização de parcerias para manter o Manaus FC “no auge".

O clube apresentou, este mês, um pedido oficial ao Governo do Amazonas para ter a concessão do estádio, que passaria a ser usado como centro de treinamento e para jogos com expectativa de público de pequeno a médio. A ideia do Manaus é assumir a administração do estádio por conta própria, por meio de parcerias.

De olho no futuro

Mitoso afirma que o futuro do time depende, entre outros fatores, do desenvolvimento das categorias de base. Ainda que o clube tenha emprestado o atacante-revelação Vitinho ao futebol mineiro, Fábio Alves, técnico do Sub-17 do Manaus, diz que o clube estuda a promoção dos jovens atletas Alex Douglas, Carlos Germano e Breno para o time principal.

“Aqui tem três atletas que foram destaque no ano passado. Só esperar que vão fazer parte do profissional. Depende só do treinador dar carta branca para eles. Na temporada passada estourou o Vitinho, com 40 mil pessoas chamando o nome dele. É muito bom dar chance para os meninos daqui, para acreditarmos no sonho deles”, disse o técnico das divisões de base.

O Gavião do Norte inicia sua corrida pelo tetracampeonato do Barezão diante do São Raimundo, recém-promovido à elite ao garantir o vice-campeonato da Segundinha. A partida acontece no dia 22 de janeiro, às 20h30, na Arena da Amazônia.

Confira o elenco do Gavião do Norte para a próxima temporada:

Goleiros: Jonathan e Gleibson;

Laterais: Igor Carvalho, Edvan, Caíque e Rennan;

Zagueiros: Thiago Spice, Patrick Borges e Luis Fernando;

Volantes: Panda, Darlan, Gilson Alves e Felipe Baiano;

Meias: Diogo Dolem, Janeudo e Renato Silva;

Atacantes: Hamilton, Rossini, Mateus Oliveira, Misael, Thiago Brito e Paulinho Simionato e o

Técnico: Welington Fajardo.