Brasil garante título do Circuito Mundial de Surfe

Italo Ferreira entubando em Pipeline | Foto: Tony Heff / WSL

Manaus - No início da tarde desta quinta-feira (19), o surfista brasileiro Ítalo Ferreira, atual líder do ranking mundial, derrotou o paranaense Peterson Crisanto por 11,84 a 4,23 e garantiu a passagem para as quartas de final da última etapa do Circuito Mundial de surfe, a Billabong Pipe Masters.

Com isso, o título do Circuito Mundial de surfe fica entre brasileiros. Como não pode mais ficar nas mãos do norte-americano Kolohe Andino, que ainda hoje enfrenta o francês Michel Bourez, a disputa fica apenas entre Ítalo e Gabriel Medina.

Medina, que é atual tricampeão do Pipe Masters e campeão da WSL, ainda entrará na água nesta quinta e enfrentará o também brasileiro Caio Ibelli, pelas oitavas de final. Como serão os dois melhores surfistas do país no campeonato, Ferreira e Medina já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira edição a incluir o Surfe.