Trio de arbitragem do Catar vai apitar final Flamengo x Liverpool

A responsabilidade de apitar a final do Mundial de Clubes da Fifa entre o inglês Liverpool e o brasileiro Flamengo será de um trio de arbitragem do Catar. O juiz principal Al Jassim Abdulrahman vai ter o auxílio dos bandeirinhas Al Marri Taleb e Almaqleh Saoud Ahmed. Já o árbitro de vídeo (VAR) vai estar a cargo do espanhol Juan Martinez Munuera.

Com 32 anos, esta será a partida mais importante da carreira de Al Jassim. Ele é árbitro da Fifa desde 2013 e participou de partidas na Copa do Rússia 2018 no comando do VAR.

Ao todo, nove juízes estão destacados para fiscalizar e cumprir as regras do jogo. Entre eles, o Atkins Kyle, dos Estados Unidos, Esteban Ostojich, como assistentes do árbitro de vídeo.

Já o quarto árbitro, escalado para substituir o juiz principal em uma eventual emergência, é o argelino Mustapha Ghorbal.

Em 2018, o norte-americano Jair Marrufo, filho de um juiz mexicano, foi o árbitro da final entre Real Madrid e Al Ain.