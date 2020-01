São Raimundo anuncia uniformes para a temporada 2020

Tufão anunciou novos uniformes pelas redes sociais nesta quinta-feira (19) | Foto: Divulgação/ São Raimundo

Manaus - Nesta quinta-feira (19), a diretoria de futebol do São Raimundo Esporte Clube apresentou os uniformes para a temporada 2020. As novidades ficam por conta da volta do uniforme azul com listras brancas e o lançamento do terceiro uniforme, inédito na história do clube.

Retornando à elite do futebol amazonense, após ser vice-campeão da Série B, o Tufão decidiu usar a famosa versão com listras azuis e brancas como uniforme principal. O segundo uniforme será uma versão já conhecida e que foi muito bem aceita pela torcida durante a última Série B do Campeonato Amazonense. O novo manto 2 terá uma imagem estampada do bairro São Raimundo, que deu origem ao nome do clube.

Camisa número 2 foi lançada com uma estampa do bairro São Raimundo, que originou o nome do clube | Foto: a famosa versão com listras azuis e brancas

Seguindo a tendência mundial, o Tufão lançou um terceiro uniforme inédito, predominantemente preto. A comercialização das novas camisas será iniciada antes da estreia do clube na Série A do "Barezão 2020", ainda com valores indefinidos. Todos os modelos tem detalhes em azul na gola e nas mangas e são feitos com tecido dri-fit.