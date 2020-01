Assim como 1981, Flamengo e Liverpool disputam Mundial sábado (21)

Sábado (21), às 14h30 no horário de Brasília, temos a grande final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool-ING, partida que acontecerá em Doha, no Catar. Para esse jogo que irá parar o Brasil, o site casa de apostas prepara as cotações para os apostadores.

As duas equipes se enfrentaram uma única vez em competições, no ano de 1981, com vitória para a equipe carioca por 3 a 0 contra os Reds, partida muito lembrada pelo torcedor por ter sido o primeiro e único título mundial da história do Flamengo. Enquanto do outro lado, o Liverpool nunca venceu um título de Mundial de Clubes, seja pelo formato anterior de Copa Intercontinental ou pelo torneio organizado pela Fifa.

Os ingleses da terra natal dos Beatles já colecionam três derrotas para times sul-americanos nesta competição, em 81 para o próprio Flamengo, em 84 para o Independiente da Argentina e em 2005, quando foi derrotado pelo São Paulo em Yokohama, no Japão.

O Liverpool atualmente deixa a Inglaterra na liderança do seu campeonato nacional, tendo vencido 16 jogos da Premier League dos 17 disputados e classificado para a próxima fase da UEFA Champions League. O Flamengo, por outro lado, foi para o Catar após levar a Libertadores da América em cima do River Plate e conquistar o Campeonato Brasileiro com 16 pontos de vantagem para o Santos, vice-campeão. As duas equipes chegam forte para uma partida com expectativa de muitos gols.