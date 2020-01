Unidas do São José conquistam hexa nas areias do Estrela do Norte

Manaus- Pela sexta vez na história, as meninas da equipe Unidas do São José conquistaram o título da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Feminino. O hexacampeonato foi consolidado na noite da última quinta-feira (19), com a vitória por 8 a 6 sobre o Garra Azul. A decisão da 9ª edição da competição teve casa cheia no campo de areia do Complexo Esportivo do Estrela do Norte Esporte Clube, localizado na Rua das Palmeiras, no São José 3, Zona Leste de Manaus.

Favorito à conquista, o time Unidas do São José contou com uma noite inspirada de duas atletas que são lendas vivas no futebol feminino do Amazonas. A artilheira Bel marcou quatro vezes, enquanto a também goleadora Baiana deixou sua marca em três oportunidades. O oitavo gol foi contra.

O Garra Azul lutou até o fim e vendeu caro a derrota o clube esteve perto de empatar em 7 a 7, mas acabou levando o oitavo gol nos minutos finais. Ludiane foi o principal destaque do time, marcando três gols. Esterzinha anotou dois e Daniela fez o outro.

Reconhecimento

Além do troféu e das medalhas, o São José faturou um prêmio de R$ 2.200,00, enquanto as vice-campeãs receberam R$ 1.100,00 de bonificação. O presidente do Estrela do Norte, Cleudinei Lopes, também premiou os destaques individuais da 9ª edição do campeonato feminino, conforme a lista a seguir:

Artilheira com 16 gols:

Jéssica Esquerdinha (Tottenham do Valparaíso) – Troféu + R$ 200,00

Vice-artilheiras com 14 gols:

Ludiane (Garra Azul) – Troféu + R$ 50,00

Bel (Unidas do São José) – Troféu + R$ 50,00

Daiane (Tottenham do Valparaíso) – Troféu + R$ 50,00

Melhor goleira:

Suzi (Garra Azul) – Troféu + R$ 50,00

Revelação:

Raissa Paixão (PSG) – Troféu

Melhor jogadora:

Bel (Unidas do São José) – Troféu + R$ 50,00

Final do Masculino

Na noite desta sexta-feira, 20, acontece a final da 9ª Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Masculino. A partir das 21h, Garra Azul e Fortaleza disputam um título histórico para ambas as equipes, que antes já chegaram à decisão, porém, foram vice-campeãs. O campeão receberá R$ 4.000,00 e o vice R$ 2.000,00. O artilheiro R$ 300, o vice-artilheiro R$ 150,00, o melhor goleiro R$ 100 e o melhor jogador R$ 100,00.

*Com informações da assessoria