Leão luta até o fim, mas perde para o Fast na semifinal do sub-17

Manaus- Apesar de toda a garra e determinação, os garotos do sub-17 do Naça perderam para o Fast Clube por 1 a 0. A partida ocorreu às 14h desta quinta-feira (19), no estádio Ismael Benigno (Colina), pela semifinal do Campeonato Amazonense Sub-17 . O gol do jogo foi marcado por Júlio César, no segundo tempo.



O começo de jogo foi bastante disputado, o Mais Querido vinha ao ataque em jogadas pelas laterais, enquanto o Fast, contra-atacava. Nos primeiros 45 minutos, sem muitas chances claras para ambas as equipes, deixou o placar em 0 a 0.

No segundo tempo, o jogo voltou a ficar apertado, até que aos 24 minutos, pênalti para o Fast, Júlio César foi para a cobrança e converteu. Após o gol, a equipe comandada por José Ribamar se lançou ao ataque, o gol quase veio aos 42, em chute cruzado de Elmi, mas o goleiro adversário salvou o empate.

Com este resultado, o Naça encerra sua participação no Campeonato Amazonense Sub-17. Na competição, O Leão

NACIONAL FUTEBOL CLUBE

Lucas Baiano; Douglas Vasconcelos, Luiz Henrique, Eriklys Ryan e Carlos Bandeira; Cláudio Henrique (Luiz Cruz) Francisco Dayvison e Ilan da Silva (Robert João); Gabriel Gama (Pablo Silva), Allendy (Mateus Ferreira) e Elmi Besuska. T: José Ribamar.

NACIONAL FAST CLUBE

Flávio Henrique; João Lucas, Gabriel Ferreira, Matheus Rodrigo e Wilson Gomes; Deivid Silva (José Manoel), Thiago Figueireido e Lucas Silva; Laércio Júnior (Lucas Miranda), Mikael Modesto (Alberto Balbi) e Júlio César (José Manoel). T: Darlan Borges.

*Com informações da assessoria