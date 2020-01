Indígenas warao, de abrigo em Manaus, participam de jogos interativos

Manaus - Terminou, nesta sexta-feira (20), o primeiro torneiro entre indígenas da etnia warao com o apoio do Instituto Mana, em Manaus. As disputas ocorreram na quadra da Escola Municipal Áureo Nonato, localizada na rua Marcos Cavalcante, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A necessidade de desenvolver atividade com os jovens partiu da própria comunidade, que demonstrou interesse em disputar jogos durante as visitas e conversas feitas no decorrer dos últimos meses com membros da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e parceiros do Instituto Mana.

Os apoiadores identificaram que os jovens já praticavam algum tipo de esporte na comunidade e dessa forma resolveram auxiliá-los, para promover a interação entre os jovens de várias faixas etárias, além de incentivar a cultura por meio das modalidades esportivas.

“Todos são indígenas da etnia warao, de nacionalidade venezuelana, e estão acolhidos no Abrigo Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte, que atualmente acomoda 503 pessoas alojadas”, informou a organização do torneio.

Ao todo, disputaram 32 jogadores de vôlei (todas do sexo feminino) e 36 jogadores de futsal (todos do sexo masculino), divididos por modalidade e em 4 equipes. Totalizando 68 jogadores.