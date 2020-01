Flamengo perde Mundial de Clubes para o Liverpool

Manaus - O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Liverpool e adiou o sonho do bicampeonato mundial. O gol da vitória dos ingleses foi marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, no primeiro tempo da prorrogação. Esta foi a primeira vez que o time da cidade dos Beatles foi campeão mundial.

O Mengão falhou assim o seu segundo título, depois de o ter conquistado em 1981, tendo Jorge Jesus sido o primeiro português a disputar uma final de um mundial de clubes.

O Liverpool criou a primeira oportunidade de golo flagrante logo ao primeiro minuto de jogo. Isolado, Firmino falhou e rematou por cima da baliza do Flamengo. Aos 4 minutos foi a vez de Keita rematar por cima da baliza da equipa brasileira.

Com ambas as equipes marcando bem e tentando jogadas com a bola, o 0 a 0 foi um detalhe. Houve muito equilíbrio, embora no segundo tempo o time inglês pressionou e assustou mais. A seu favor, teve até um pênalti marcado, mas o juiz anulou após revisão junto ao VAR.

Gabigol teve uma oportunidade aos 2 minutos, mas bateu para fora. Lincoln ainda teve uma última chance, mas sem muita força para reagir, o Flamengo viu o Liverpool "cozinhar" o jogo até o apito final.



Com o empate, veio a prorrogação. Em um contra-ataque na primeira parte do tempo extra, Roberto Firmino fez o gol da vitória da equipe inglesa. Essa foi a primeira conquista do Liverpool em um Mundial. Tinha três vices, um deles, inclusive, derrotado pelo Flamengo, em 1981.