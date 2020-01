Flamengo perde o título mundial e enche a internet de memes

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Liverpool e adiou o sonho do bicampeonato mundial. O gol da vitória dos ingleses foi marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, no primeiro tempo da prorrogação. Esta foi a primeira vez que o time da cidade dos Beatles foi campeão mundial.

Apesar do bom futebol apresentado e do jogo igual que fez com o Liverpool, o Flamengo não escapou das zoações dos adversários pela derrota.