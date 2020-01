Análise: Flamengo atacou com menos homens à frente

Quando se enfrenta um adversário mais poderoso, o futebol muitas vezes é um jogo de concessões. O quanto você está disposto a abrir mão de seu DNA para se adaptar? O quanto se recusará a ceder? Tal opção diz muito sobre o caráter de um time e de um treinador. O Flamengo fez pouquíssimas concessões diante de um Liverpool que vem varrendo Inglaterra e Europa como rolo compressor. À sua forma, esteve à altura da ocasião. Se houve um grande jogo em Doha, o Flamengo contribuiu.

Mas o futebol tem suas crueldades, não tem receita pronta. Uma das concessões que o Flamengo não quis fazer resultou nas principais chances do Liverpool — o gol, em certa medida, entre elas. Uma concessão que o rubro-negro se viu obrigado a fazer o tornou menos agressivo do que o habitual e cortou um pouco de suas asas no ataque. O futebol é quase sempre um cobertor curto.

Então, qual era o plano? Sem a bola, o Flamengo tentava obrigar o Liverpool a sair jogando com Joe Gomez, em tese o menos hábil da defesa. A partir daí, cortava-lhe opções de passe, sem se afundar em sua área. A defesa rubro-negra jogava no limite, o mais distante possível do gol, mantendo o time compacto. A escalação de Bruno Henrique na ponta esquerda tentava limitar o lateral Arnold. Sob o aspecto de impedir os ingleses de armarem ataques através de construções pacientes, funcionou.

Com a bola, o Flamengo recuava Arão entre seus zagueiros para a saída de bola. Sabia que Firmino, Mané e Salah marcariam Caio, Arão e Mari. E que os laterais Arnold e Robertson subiriam para acompanhar a pressão. Então Éverton Ribeiro ficava entre a ponta e a meia direita; Arrascaeta, escalado de início como um meia central, buscava aproximar-se da bola; Bruno Henrique era referência na ponta ou em diagonal na direção da área. Tudo isso porque, naturalmente, seria às costas dos laterais, numa zona intermediária entre a linha lateral e o centro do campo, onde estaria o espaço. Após 15 minutos difíceis, o Flamengo passa a fazer o circuito funcionar: saída com um excelente Arão e um ótimo Gérson, troca curta de passes vencendo a marcação rival e, na frente, um jogo com mais espaço e jogadores se aproximando em torno da bola para dialogar. Por boa parte da primeira etapa, controlou.

Mas e as concessões? Vamos à que Jorge Jesus precisou fazer. O Flamengo sabia que precisava tirar ritmo do jogo, minimizar perdas de bola que dessem a transição ao Liverpool. Para isso, cuidava da bola como seu maior bem. Mas tinha que se precaver muito, manter sua defesa o mais montada possível enquanto atacava. Havia um preço. Naturalmente, nos momentos em que controlou o jogo trocando passes, chegou com menos gente ao ataque do que o habitual. A verdade é que foram raras as sensações de gol que o Flamengo conseguiu criar, com todo o bom papel que fez.

E a concessão que Jesus não fez? Se queria atacar, não era possível manter a linha de zaga colada ao seu gol, espaçando o time. E foi em lançamentos às costas da defesa que o Liverpool mais criou durante 60 minutos. E note-se, este tipo de jogo é ousado demais contra a equipe de Klopp. Exige muito da linha de defesa, e todos fizeram grande partida. Rodrigo Caio, aliás, fez um jogo monumental.

Mas aqui é preciso tocar em outros pontos. Não foi o Liverpool tão obsessivo na pressão que se vê nos grandes jogos. A razão, dificilmente se saberá. Talvez os primeiros acertos do Flamengo tenham feito Klopp mudar a abordagem. Não parece tão provável, pelo DNA do time. O fato é que, tanto em intensidade quanto na parte técnica, o Liverpool foi menos do que é. E ao examinar se foi algo que o Flamengo provocou ou uma questão de concentração dos ingleses, entra-se no território das hipóteses impossíveis de provar. O que não tira um pingo de mérito do Flamengo de expor um Liverpool aquém de suas possibilidades. O Liverpool teve ondas de criação de chances no jogo, no início dos dois tempos e no fim. Justamente quando impôs um ritmo mais forte, porque é um time mais forte. É a ordem econômica do futebol.

Com tudo de bom que o Flamengo fez, com o domínio de parte do primeiro tempo, ainda assim não foi o bastante para ser o melhor time nos 120 minutos. O Liverpool criou mais, especialmente atraindo o Flamengo para contragolpear em bolas longas. O esforço rubro-negro para ser competitivo foi tamanho que, após 70 minutos, o físico pesou muito. E aí o Liverpool conseguiu criar, embora sem ser jamais avassalador, também quando tinha a posse no campo rubro-negro. Era um preço a pagar. Numa tentativa ofensiva do Flamengo já na prorrogação, Henderson achou o passe fatal para Mané dar a Firmino a bola do jogo. O meia do Liverpool, aliás, talvez tenha sido o melhor do jogo. E, a partir de dado momento, gozado de muita liberdade.

Jesus será julgado pelas substituições, isto sim é cruel. Éverton e Arrascaeta já não tinham forças e ele colocou Vitinho e Diego, este inicialmente pelo lado direito do ataque, para não abrir mão da dupla Willian Arão e Gérson, ponto de equilíbrio do time. E Diego poderia tentar repetir o movimento da ponta para o meio que Éverton fazia. Até Gérson cansar, virar ele próprio um meia pela direita e depois sair. Vitinho demorou muito a entrar no jogo. Quando o fez, revelou que a ideia de Jeus, de manter um homem veloz, fazia sentido. A esta altura, o Flamengo já apostava mesmo no contra-ataque. E Vitinho criou a bola do jogo, no lance de Lincoln que muito rubro-negro recordará por longo tempo.

O jogo indica que o abismo entre Europa e Américas diminuiu? Não, porque o Flamengo é exceção na América em termos econômicos. A decisão do Mundal mostra que o Flamengo, com sua recuperação como clube, reduziu diferenças. E, ainda assim, a competição de sábado reuniu dois tipos de equipe: uma, um grupo de ótimos jogadores, quase todos brasileiros e que não têm sido as principais opções da seleção do país; outra, uma reunião de jogadores importantes de diversas seleções do mundo. Até a brasileira, como Alisson e Firmino, autor do gol. A realidade do jogo moderno ainda é cruel. Em seis meses, Jesus elevou o nível do Flamengo e duelou em bom nível com um trabalho construído há quatro anos. E mostrou que, bem trabalhados, times brasileiros ainda competem no alto nível.