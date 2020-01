Manaus FC renova com patrocinador e Mitoso promete 'time aguerrido'

Jogadores do Manaus FC estiveram presentes no evento onde a renovação do patrocínio aconteceu | Foto: Daniel Boechat

Manaus - Manaus Futebol Clube e a Distribuidora Atem assinaram, nesta segunda-feira (23), o contrato de renovação do patrocínio por mais uma temporada. Em evento realizado no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus, o presidente do clube, Luis Mitoso, anunciou a renovação e afirmou estar negociando novos acordos para reforçar o Gavião na temporada 2020.

A Distribuidora Atem juntou-se à Bemol, Samel, Ovos São Pedro e VV Refeições – que renovou para 2020 no último dia 18/12 – como patrocinadores do Gavião do Norte para a próxima temporada. O Manaus FC disputa o “Barezão 2020” em janeiro, mas também tem no calendário a Copa do Brasil e a Copa Verde, além da estreia na Série C do Brasileirão.

Mitoso voltou a dizer que o momento é de construir credibilidade e reforçou a responsabilidade financeira que pretende instituir no clube. O presidente afirmou ainda, durante coletiva de imprensa, que sabe da importância que a chegada de novos patrocinadores tem não só pelo apoio financeiro, mas também para solidificar o caminho pavimentado nas últimas duas temporadas.

“A renovação é muito importante porque significa que a empresa continua acreditando, apostando na gente. Uma renovação significa um reforço maior porque representa o que estamos tentando fazer: ter credibilidade”, afirmou o dirigente.

Luis Mitoso, presidente do Manaus FC em entrevista coletiva | Foto: Daniel Boechat

Representantes da Atem afirmam que vão patrocinar apenas o Gavião em Manaus, mas que estudam propostas de outros estados. De acordo com Mitoso, a diretoria sabe da exigência que o time carrega por ser o representante da capital a nível nacional. A chegada de novos patrocínios sugere também que o time atinja às expectativas dos investidores.

“Isso significa muito, mas também é uma responsabilidade muito grande para nós da diretoria do Manaus FC. Subimos um degrau, alcançamos o acesso à Série C, mas, ao mesmo tempo que nos sentimos agraciados pelos patrocínios, sabemos que a esperança da torcida amazonense é que o Manaus possa chegar à Série B”, disse.

Reforços de olho tetra do Barezão

Após anunciar o elenco para a próxima temporada, como o Em Tempo apurou, o Manaus não fecha as portas do clube para novas contratações. Segundo Mitoso, o clube negocia com eventuais novos investidores em busca de contratações de peso que possam suportar a temporada de 2020, onde o Gavião disputa quatro competições.

“Tudo depende de um elenco de patrocinadores. Ainda não é o que queríamos, estamos negociando com mais um para fechar antes do fim do ano ou no início de janeiro, para que possamos, assim, investir em reforços e avançar para uma contratação de mais peso que possa encorpar o elenco do Manaus”, afirmou.

Representantes da Atem e do Manaus FC assinaram o acordo de renovação nesta segunda-feira (23) | Foto: Daniel Boechat

O time comandado por Welington Fajardo se apresenta no dia 3 de janeiro, no Da Vinci Hotel, onde irá revelar também o novo uniforme. A estreia do Manaus acontece às 20h30 do próximo dia 22, contra o São Raimundo, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul. Em busca do tetracampeonato do Barezão, Mitoso promete muita entrega e um time que não vai desistir fácil.

“Podem esperar um time aguerrido. Um time de pegada, de chegada. Vocês podem esperar um Manaus muito forte, competitivo e buscando seus objetivos”, completou o presidente.