Hulk assume namoro com sobrinha da ex-esposa

O jogador Hulk se separou em julho deste ano de Iran Ângelo de Souza, mãe de seus três filhos - Ian, de 10, Tiago, de 8, e Alice, de 6 - depois de 12 anos de casamento. Mas o atleta logo arrumou um par para chamar de seu antes do ano virar. A nova namorada do jogador se chama Camila e é sobrinha da ex-mulher do esportista.

Segundo a assessoria do atleta, Hulk chamou os pais e o irmão da namorada no sábado passado a fim de comunicar sobre o recente namoro.