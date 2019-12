Capitão da PM é finalista da Copa Pódio evento Nacional de Jiu-Jitsu

Para o capitão foi uma experiência muito boa participar da Copa Pódio | Foto: Divulgação





O Subcomandante da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Capitão Victor Hugo foi finalista na Copa Pódio, evento esportivo de nivel internacional que reuniu os maiores atletas da arte suave (Jiu-Jitsu) no Brasil e no mundo, no último sábado (21), nas dependências do Tropical Hotel, Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

A competição aconteceu pela segunda vez no Amazonas e reuniu grandes lutadores do Jiu jitsu, entre eles, o capitão da Polícia Militar do Amazonas que participou pela primeira vez do evento, Na Copa Pódio participam somente atletas convidados.

O evento foi montado um GP Amazonas, dividido em duas equipes, Rio Negro e Solimões. O capitão foi vencedor da equipe Rio Negro, onde realizou 02 lutas, ganhando a primeira por combatividade e a segunda por finalização, garantindo sua vaga na final. Perdendo na final por 02 pontos pro atleta amazonense hoje radicado no Quatar André Júlio.

Para o capitão foi uma experiência muito boa participar da Copa Pódio pois é um evento de nivel internacional e bastante disputado com a participação de só atletas de ponta, que na sua grande maioria vivem do esporte, treinei bastante para esse evento, fiquei feliz de chegar na final e poder mais uma vez fazer uma grande luta com meu adversário que foi decidida nos detalhes”, infelizmente no esporte é assim que erra menos leva a Vitória" disse.

O militar ainda conta que o jiu-jitsu é o seu estilo de vida, algo que faz desde dos 10 anos de idade, a modalidade lhe proporcionou muito aprendizado. “Eu aprendi muito com a prática do jiu-jitsu, foi onde aprendi a ganhar e a perder, pra mim essa é essência da Vida. Afinal não estamos aqui só para ganhar mas, para aprender a evoluir também com as derrotas”, completou.

O capitão é praticante do Jiu Jitsu há 28 anos, sendo faixa preta da modalidade há 16 anos, atualmente coleciona títulos como Campeão Brasileiro de Jiu Jitsu, foi 3º colocado no Campeonato Mundial, mais de 10 vezes campeão Amazonense, e por 9 anos consecutivos é considerado o melhor atleta do ano na categoria adulto faixa preta do estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria