Jorge Jesus teria dito que vai permanecer no Fla até o fim do contrato

Ainda sem um parecer oficial sobre a sua situação no Flamengo, Jorge Jesus embarcou para Portugal para as festas de fim de ano. De acordo com informações da "Fox Sports, o treinador teria dito que vai cumprir até o término o seu contrato com o clube carioca.



O contrato entre Jesus e o Flamengo tem duração até junho de 2020. Porém, uma das cláusulas impostas tanto pelo profissional, quanto pelo clube, é que o vínculo poderia ser rompido, sem multas rescisórias, caso alguma das partes não estivesse satisfeita com o trabalho.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo no meio da atual temporada. Ele conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores. No Mundial de Clubes, acabou derrotado pelo Liverpool na decisão por 1 a 0.