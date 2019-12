Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta disputam como melhores da América

Os três jogadores do Flamengo estão na disputa | Foto: Divulgação





A temporada de conquistas ainda não acabou para alguns rubro-negros. Campeões da Libertadores pelo Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta foram anunciados, na última segunda-feira (23), como os finalistas ao título de "Rei da América", tradicional prêmio entregue pelo jornal El País.

A decisão de quem leva o troféu não será nada fácil. O trio foi um dos destaques do Flamengo durante todo o ano. Decisivo para Rubro-Negro carioca, Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Enquanto, Gabigol foi o artilheiro das duas competições e ainda viveu um momento mágico ao marcar os dois gols da histórica virada carioca diante do River Plate-ARG, na decisão do torneio continental.

E se os dois atacantes conseguiram fazer o que era preciso foi porque Arrascaeta brilhou no meio de campo do Fla sendo o principal garçom do time na temporada. Agora os companheiros de equipe disputam o topo da América para coroar um 2019 praticamente perfeito. Além dos três jogadores, o técnico do Rubro-Negro, Jorge Jesus, também está na briga pelo troféu de melhor treinador do continente ao lado de Marcelo Gallardo, do River, e de Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle.