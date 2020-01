Djeni Becker, ex-estrela do Iranduba, é anunciada pelo Inter (RS)

Djenifer Becker troca Iranduba pelo Internacional (RS) | Foto: Bindá Foto Sports

Manaus - Após comunicar que iria deixar o Iranduba ao fim do Campeonato Amazonense, a artilheira Djenifer Becker, de 24 anos, foi apresentada como presente de Natal à torcida do Internacional (RS). O anúncio aconteceu no Twitter oficial das Gurias Coloradas, na última quarta-feira (25).

A ex-capitã do Hulk, com passagens pela Seleção Brasileira tanto na base, quanto no profissional, ficou no Iranduba por quatro anos e foi fundamental na campanha do tricampeonato Amazonense (2016, 2017 e 2018), além do terceiro lugar na Libertadores Feminina deste ano. Djenifer é a maior artilheira do Hulk da Amazônia com 48 gols em 86 partidas.

Djenifer, natural de Ibicaré (SC), iniciou a carreira em 2010 no seu estado natal, jogando pelo Kindermann. No time catarinense, foi cinco vezes campeã estadual (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), vice-campeã do Brasileirão de 2014 e campeã da Copa do Brasil de 2015.

Antes de desembarcar no Iranduba em 2016, jogou na jovem equipe do São Paulo (SP) e no multi campeão São José (SP), onde foi novamente vice-campeã brasileira. Djeni Becker esteve nas categorias Sub-17, Sub-20 e principal da Seleção Brasileira. Com a amarelinha, venceu o Sul-Americano Sub-17 (2012) e o Sub-20 (2014). Pela Seleção principal, venceu o Torneio Internacional de Yongchuan, na China.

“Quando se tem uma equipe competente, dentro e fora das quatro linhas, a escolha [de vir para o Inter] não se torna difícil de ser feita. Estou chegando para somar, para conquistar títulos e elevar ainda mais o nível do Internacional no futebol feminino. Estou super feliz e motivada para encarar esse novo desafio. Feliz Natal e boas festas Nação Colorada, agora somos um só!”, disse a volante, na apresentação pelas Gurias.

Djeni Becker jogou, em 2019, sua última temporada com o Iranduba. | Foto: Antonio Assis/FAF-AM

Djenifer estará reunida com as ex-companheiras de time no Iranduba, Sorriso e Mari. O reencontro com o Hulk acontece na nona rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro. A volante é o segundo reforço das Gurias para 2020, juntamente com Byanca Brasil, que retorna ao colorado após passagem pelo Wuhan Jiangda, da China.