Sócio Torcedor do Manaus FC não avança, mas não preocupa diretoria

Programa de Sócio Torcedor do Manaus FC emperra, mas diretoria tenta aproximação com torcedor | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC lançou o programa de Sócio Torcedor em setembro de 2019, após a conquista do acesso à Série C do Brasileirão do ano que vem. Os números, todavia, estagnaram apesar de passar a marca de 100 sócios na semana em que foi lançado.

Até a semana que antecedeu o Natal, eram apenas 130 pessoas associadas. Este número, no entanto, não preocupa Luis Mitoso, presidente do clube. Segundo ele, o baixo número de sócios deve-se tanto à prematuridade do clube (fundado há apenas seis anos), quanto ao fato de os torcedores manauaras terem “mais um sentimento de carinho pela causa, do que o de torcer, de fato, pelo Manaus”.

“Nós colocamos 40 mil no último jogo da Série D. Lógico que não esperávamos ter 40 mil inscritos no Sócio Torcedor. Está tudo dentro do planejado. O torcedor atualmente tem muito mais identidade com a causa. Torce para o time subir”, disse.

A diretoria tem investido na aproximação com seu torcedor em períodos sem competições não só com o Sócio Torcedor, mas também por meio de campanhas, publicação de notícias relacionadas ao clube e recentemente com o lançamento do combo de ingressos para as nove primeiras partidas do time na Série C. Além dos ingressos, que serão vendidos em um pacote por R$270, quem adquirir o combo levará também uma camisa oficial do Gavião do Norte.

Com o lançamento do programa, volta à tona a discussão sobre torcedores com camisas de outros times, em jogos do time da capital. No fim da campanha de acesso à Série C, os torcedores do Gavião do Norte se revoltaram com um rapaz que levou uma grande bandeira com as cores do Flamengo para o jogo do vice-campeonato.

Bandeira do Flamengo em jogo do Manaus FC contra o Brusque | Foto: Lucas Silva

Mitoso afirma que o torcedor amazonense considera os times da região mais como secundários, em contraponto aos times do Sul e Sudeste. No entanto, diz não dar muita importância para isso.

“O torcedor tem muito mais um sentimento de carinho com o nosso time, não é fanático, mas vai virar. Vê se lá fora tem torcedor com a camisa diferente nos jogos de outros times? Não tem! Mas também não me importo muito, ninguém é proibido, desde que torça pelo Manaus FC”, afirma o dirigente

Confira as vantagens de acordo com cada plano:

Gavião de prata (R$ 19,90): 50% de desconto na compra de ingressos para jogos com mando do Manaus FC, 10% de desconto em camisas e demais itens oficiais, desconto e vantagens no Clube Parceiro de Vantagens e central de atendimento ao torcedor pelo site oficial do programa.

Gavião de ouro (R$ 39,90): um ingresso por mês para qualquer jogo com mando do Manaus FC, 50% de desconto na compra de ingressos em jogos com mando do Manaus FC, 20% de desconto em camisas e demais itens oficiais, desconto e vantagens no Clube Parceiro de Vantagens, central de atendimento ao torcedor pelo site oficial do programa e participação em sorteios, promoções e eventos exclusivos.

Gavião real (R$ 79,90): dois ingressos por mês para qualquer jogo com mando do Manaus FC, 50% de desconto na compra de ingressos para jogos com mando do Manaus FC, 20% de desconto em camisas e demais itens oficiais, desconto e vantagens no Clube Parceiro de Vantagens, central de atendimento ao torcedor pelo site oficial do programa e participação em sorteios, promoções e eventos exclusivos.

Para virar Sócio Torcedor do Manaus FC e ajudar o time na campanha da Série C, clique aqui!