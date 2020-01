Feminino: Iranduba confirma trio ex-Grêmio como primeiros reforços

Iraduba- O Iranduba confirmou nesta quinta (26) a contratação de três atletas do feminino do Grêmio, de Porto Alegre, clube que neste ano será adversário do Hulk da Amazônia na série A do Brasileirão. Além da volante Taba, de 30 anos, anunciada pela manhã, outras duas ex-gremistas vão desembarcar em Manaus em janeiro, para início da preparação para a temporada: a volante e lateral canhota Gabi, de 23 anos, e a atacante Andressa Lodi, a Andressinha, de 20 anos.

Andressinha foi vice artilheira do campeonato gaúcho de 2018 e artilheira do clube na temporada, onde também foi campeã. Atleta de velocidade e muita movimentação, Andressa Lodi conseguiu naquele ano, em media, marcar um gol a cada 49 minutos em campo.

Gabrielle Barrozo da Silva, a Gabi, completou 23 anos nesta quinta (26). Natural de Florianópolis, atuou no Grêmio por dois anos e meio, seu único clube até agora. Além da lateral esquerda de ofício, Gabi também pode ser aproveitada como volante, mantendo a qualidade na marcação e a participação no ataque. Em Manaus, Gabi pretende ajudar o Iranduba a recuperar a hegemonia no Estado, além de voltar a figurar entre os maiores do Brasil no feminino.

