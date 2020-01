Jovens do AM têm a chance de brilhar em quadra por um futuro promissor

Manaus - Dois times com três jogadores e um reserva por equipe, uma quadra pela metade e apenas uma cesta. A disputa termina quando uma equipe faz 21 pontos ou o tempo da partida, que são de dez minutos, se encerram. Esse é o basquete 3×3. Há aproximadamente dois meses, o time do Centro Educacional La Salle do Amazonas foi consagrado campeão nessa modalidade pela Série Bronze, do 4º Campeonato Brasileiro Escolar, realizado em Salvador, na Bahia.

A conquista do time é resultado da determinação e superação dos atletas. Formada por três alunos do projeto “Atleta de Valor”, que atende jovens de baixa renda - com o objetivo de fortalecer o conjunto técnico das equipes esportivas da escola - a equipe ultrapassou os próprios limites e obteve resultado.

Jovens vêm no Esporte a oportunidade de mudar de vida | Foto: Daniel Landazuri

O programa escolar, que já descobriu vários campeões do esporte amazonense, agora apresenta as novas revelações: Jeisrael Bentes e Kevin Linconln, ambos de 16 anos, e Júlio Paixão, 15, são os atletas bolsistas. Oscar Stewien, 15, é aluno da instituição e integra o time campeão nacional.

O técnico, o professor Sandro Costa, explica como ocorreu a formação e integração da equipe. “O Kevin, Jeisrael e o Júlio eram de escolas públicas e, durante os torneios, jogavam contra a equipe do La Salle. Foi apresentado para eles o projeto e os três passaram na seletiva, em períodos diferentes. Após se destacarem nos treinos, se tornaram titulares e foram escolhidos para disputar a copa de Basquete 3x3, em Salvador. Já o Oscar é aluno da instituição e também vem se destacando do time”, disse o técnico.

Equipe amazonense vencedora da competição nacional em Salvador | Foto: divulgação

O professou também relembrou o processo que o time passou até chegar na disputa no Nordeste. “A confederação destinou a passagem para três jogadores e o técnico. Tivemos a necessidade de levar um quarto jogador, e a família do Oscar fez o investimento. Disputamos um campeonato brasileiro e tivemos um resultado inédito. Enfrentamos adversários com outras estruturas, com níveis de clubes, e nós somos uma escola que desenvolve esse trabalho filantrópico. Essa vitória tem uma importância muito grande para cada um”, contou.

Sandro Costa falou, ainda, sobre a decisão do colégio de incentivar o esporte por meio da educação. Além dos benefícios proporcionados aos jovens que vão na contramão dos métodos adotados por outras instituições particulares da capital.

“O projeto requer que o aluno seja bom tanto nos estudos quanto no esporte. A escola tem as cobranças, mas também ajuda muito. Tem as aulas de reforço, dá todo o suporte e material que precisam”, explicou.

Técnico Sandro Costa | Foto: Daniel Landazuri

O professor destaca que o basquete vem ganhado espaço e é um esporte que está em ascensão na capital amazonense. "Com a onda de violência, existe uma carência no futebol de campo e as pessoas estão migrando para outros esportes - e o baqueaste é um que está em alta. Após a conquista, virou uma febre o basquete na instituição", disse o técnico, que também apresentou os planos para os atletas. "Ano que vem não terá seletiva do 3x3. Agora o próximo objetivo é reforçar a equipe principal, na modalidade 5x5, porque terá seletiva estadual no início do ano que vem e uma seletiva nacional em junho, na Bahia", concluiu.

Rotinas, experiências e sonhos

O Em Tempo conversou com os quatros atletas e eles compartilharam as experiências de disputarem um torneio nacional. E um pouco de suas rotinas e objetivos de vida.

Morador do bairro União da Vitória, na Zona Oeste de Manaus, Kevin Linconln estuda no turno vespertino. Ele contou um pouco dos hábitos durante a entrevista. “Na maioria das vezes vou para escola de ônibus. Acordo cedo e saio de casa depois do almoço. As aulas terminam 18h40. Nas segundas, quartas e sextas temos treinos a partir das 19h. Nas terças e quintas, fazemos musculação. Durante a semana retorno para casa sempre depois das nove da noite. É cansativo, mas para quem ama mesmo o esporte existe dificuldades”, relatou o atleta.

Jovens integram o projeto Atleta de Valor | Foto: Daniel Landazuri

Kevin relembrou ainda os momentos vividos durante o intercâmbio cultural que teve, junto com os companheiros de equipe, em Salvador. “Foi gratificante e uma grande experiência representar o Amazonas e ainda mais ser campeão brasileiro. A cidade é muito maravilhosa, eu nunca tinha visto o mar, então foi uma experiência incrível”, lembrou o adolescente.

O jovem atleta contou, ainda, que conheceu o esporte por meio do pai, que praticava a modalidade como hobby. “Meu pai jogava e desde pequeno eu acompanhava ele, foi aqui que passei a admirar o basquete. Eu penso, quem sabe, lá no futuro conseguir alguma coisa com o basquete. Tenho outros três irmãos mais novos, quero dar o exemplo a eles e levar o melhor para minha família”, concluiu Kevin.

Maturidade

Para Jeisrael Bentes o campeonato nacional trouxe uma evolução tanto no esporte, como na vida. “Eu sempre costumava ficar nervoso nas disputas e lá eu obtive mais amadurecimento. Também aumentei meu nível de concentração e foco. Foi ótimo superar os favoritos e quebramos os paradigmas mostrando que temos raça”, disse o jovem.

O atleta, que é morador do bairro Vila da Prata, Zona Oeste, passou a admirar o esporte por meio de um irmão mais velho. Ele falou também sobre as mudanças que teve após se tornar aluno do La Salle. “Foi um choque de realidade. A rotina é cansativa, mas já me acostumei e gosto. A estrutura e ensino são sensacionais. Os professores passam conteúdos específicos, que caem nos vestibulares, e nos preparam para vida”, relatou Jeisrael.

Aluno do 1º ano do ensino médio, o mais alto da equipe com 1,91 metros de altura, o adolescente almeja continuar se destacando para manter o patamar e alcançar novos objetivos. Porém, ele tem a consciências dos desafios. “Eu quero ser atleta profissional, mas aqui no Amazonas o esporte não é tão valorizado. Em paralelo a isso, penso em estudar e me tornar um engenheiro civil”, pontuou.

Inspiração familiar

Assim como Jeisrael e Kevin, Júlio Paixão tem um familiar como inspiração no esporte. Morador do bairro Aparecida, na Zona Sul, o adolescente contou à reportagem que estudava no Instituído de Educação do Amazonas (IEA), quando foi descoberto pelo professor Sandro. Ele falou, ainda, sobre o incentivo que o esporte proporciona para vida.

Júlio Paixão | Foto: Arquivo Pessoal

“O basquete para mim foi a melhor escolha. Me inspiro no meu irmão mais velho, que foi quem me ensinou a jogar. Antes, não me dava bem em nenhum esporte. Foi no basquete que me identifiquei e pretendo seguir”, disse.

Ao relembrar do campeonato em Salvador, o adolescente ressaltou que "viveu a melhor experiência da vida". “A melhor viagem, e foi a competição que mais lutamos para conseguir ganhar”, pontuou.

Liderança e motivação

Com 15 anos e 1,88 metros de altura, Oscar Stewien foi incentivado pelos pais a se inserir no esporte devido a estatura e a habilidade que apresentava desde pequeno. Apesar de ser um dos mais novos, ele é considerado um líder na equipe. "Um sempre tenta ajudar o outro. Nosso objetivo é sempre deixar o time motivado", destacou o atleta.

Oscar classificou a conquista de Salvador como uma experiência incrível. Ele ressaltou, ainda, sobre os planos para o futuro.

"Eu pretendo continuar, me aperfeiçoando e quem sabe ser chamado para jogar em outro Estado. Talvez no Sul do país. Vamos focar bastante nos campeonatos do ano que vem para se destacar", completou.

Torcida

A dentista Amanda Stewien, mãe do Oscar e torcedora fiel do time, acompanhou todas as viagens que a equipe fez para outros estados do país. Ela contou sobre as dificuldades enfrentadas e também sobre a evolução pessoal e técnica dos atletas.

"Esse time tem uma história de vida muito legal, e existe uma união no grupo muito grande. Eles têm uma coletividade muito legal e um estimula o outro. Cada vez que viajam, voltam jogando melhor ainda. Disputam com atletas de grande rendimento, crescem dentro da quadra, melhoram a autoestima e aprendem para vida", ressaltou.

Amanda também falou sobre a importância da presença de uma mãe nas viagens e na torcida. "Eles são grande em tamanho, mas todos muito jovens. Uma mãe por perto eu acho que é fundamental para eles terem mais segurança, caso aconteça algum incidente. E no momento do jogo também estamos em quadra junto com eles, damos as dicas da arquibancada e jogamos juntos com eles", destacou.