Penarol (AM) mira no título do 'Barezão 2020' e anuncia reforços

Penarol acredita no título, anuncia pacote de reforços, mas outros 3 a 5 jogadores devem chegar | Foto: Marcos Dantas

Manaus - Em clima de natal e de olho na disputa do Barezão 2020, o Penarol Atlético Clube (AC) anunciou um pacote de reforços, mas está longe de parar por aí. Depois de afirmar em entrevista que entraria na temporada de 2020 com a linha de investimento abaixo dos outros clubes, Lúcio Barros, presidente do Leão da Velha Serpa, diz que ao todo “de 12 a 14 atletas vão ser anunciados na equipe nos próximos dias”.

Depois da campanha que deixou o clube na quarta colocação na Série A do Campeonato Amazonense de 2019, o foco agora é no título da competição em 2020. É por isso que o Penarol luta contra o relógio para apresentar o time que lutará pelo tricampeonato da competição. Até o momento já foram confirmados nove jogadores pelo diretor de futebol Hudson Reis.

Além dos atacantes Nena e Jimmy, o Leão da Velha Serpa anunciou também os meias Heltinho, Raílson e Juninho, os laterais Igor e Tubarão, o zagueiro Ferreira e o goleiro Renan Felipe.

Com pouco investimento e aguardando a definição do elenco para a chegada de patrocinadores, a saída que o Penarol encontrou foi investir em jovens da base e jogadores amadores. De acordo com Barros, o técnico Igor Cearense está desde outubro mapeando o mercado regional, assim como os demais estados, em busca de opções, mas avisa para que "guardem dois nomes: Thiago e Jean".

“Estamos negociando com alguns atletas para fazer um elenco que nos dê credibilidade de disputar para ser campeão. A gente tem o volante Thiago e o Jean na transição do amador para o profissional. Existem outros nomes, de 12 a 14 atletas que vão chegar. O que eu te garanto é que temos entre nove e dez nomes a nível de disputar de igual para igual contra o Manaus Futebol Clube e o São Raimundo”, afirmou o dirigente.

Presidente do Penarol pede o apoio da torcida para conquistar o título do Barezão 2020 | Foto: Marcos Dantas

Barros espera que o 12º jogador continue fazendo a diferença. Para o presidente, a torcida, que transforma o estádio Floro de Mendonça em um caldeirão, é essencial para dar gás ao time na corrida pelo título do Estadual de 2020. O Penarol ainda não tem um serviço de Sócio Torcedor, assim como o Manaus FC lançou no segundo semestre deste ano e conquistou mais de 100 sócios, mas, segundo Barros, o clube “vem trabalhando para que isso aconteça”.

“Gostaria que o torcedor de Itacoatiara nos desse esse voto de confiança como sempre deu. Somos a maior torcida do estado. Nossa agremiação se sente privilegiada por ter esse apoio e eu peço ao torcedor do Penarol que acredite no nosso projeto”, completou.

O Penarol se apresenta no dia 3 de janeiro e abre o Campeonato Amazonense no próximo dia 22, contra o Princesa do Solimões, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (município distante 98 km de Manaus). Nas edições anteriores, a equipe não conseguiu se classificar para competições nacionais, mas o presidente acredita na organização do clube para se superar. “Hoje, o Penarol tem uma estrutura melhor que vários times da capital”, alfinetou.